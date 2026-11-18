نظمت وزارة المالية "ملتقى تبادل المعلومات الضريبية" في دبي، في إطار جهودها لتعزيز التعاون المؤسسي وتطوير منظومة تبادل المعلومات الضريبية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية. حضر الملتقى يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وفيصل بن سليطين، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، وأحمد الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، وسارة الحبشي المدير التنفيذي لقطاع الامتثال والإنفاذ الضريبي في الهيئة الاتحادية للضرائب، وربيع الهاجري المدير التنفيذي لقطاع امتثال الأعمال في سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص، وعدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات الاتحادية والمحلية ذات العلاقة.

يهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على تجربة الإمارات وإنجازاتها في مجال تبادل المعلومات الضريبية عند الطلب، وتعزيز التنسيق والتكامل بين وزارة المالية والجهات المختصة، ورفع مستوى الوعي بالمتطلبات التنظيمية والمعايير الدولية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الاستجابة لطلبات تبادل المعلومات وترسيخ مكانة الدولة كشريك موثوق في التعاون الضريبي الدولي.

يأتي ذلك في إطار التزام الإمارات بمعايير الشفافية الضريبية وتبادل المعلومات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD"، ولا سيما معيار تبادل المعلومات الضريبية عند الطلب "EOIR"، بما يعزز التعاون الضريبي الدولي ويرسخ مكانة الدولة كشريك موثوق.

وأكدت وزارة المالية أن انعقاد الملتقى يجسد قناعة راسخة بأن التكامل المؤسسي والعمل المشترك يمثلان الركيزة الأساسية لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية لدولة الإمارات في القطاع المالي والضريبي، مشيرة إلى أن الدولة حققت إنجازات ملموسة في تطوير منظومة تبادل المعلومات الضريبية عند الطلب بفضل رؤية القيادة الرشيدة والجهود المستمرة لتحديث الأطر التشريعية المتوافقة مع معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD"، مما رسخ مكانتها كشريك دولي موثوق وفاعل يعزز تنافسية بيئتها الاقتصادية والمالية.

وأضافت أن الشراكات المؤسسية الفاعلة والتنسيق المستمر بين وزارة المالية والسلطات المختصة والجهات الاتحادية والمحلية والهيئة الاتحادية للضرائب والجهات الرقابية والاقتصادية، تظل الضمانة الحقيقية لاستدامة الامتثال للمعايير الدولية وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة. إن هذا التعاون الوثيق يرفع كفاءة الإجراءات ويضمن جاهزية المؤسسات للاستجابة الفعالة لكافة المتطلبات التنظيمية، لا سيما ما يتعلق بتوفير معلومات المستفيد الحقيقي بدقة وموثوقية، بما يعزز مسيرة الريادة والتميز لدولة الإمارات في المحافل الدولية.

وتضمنت أعمال الملتقى سلسلة من الجلسات والعروض التقديمية، ومنها عرض حول "مستجدات تبادل المعلومات عند الطلب ومتطلباته التنظيمية"، حيث تم تسليط الضوء على أهم المتطلبات الدولية مثل المدة الزمنية للرد وجودة المعلومات وأهمية دور الجهات المعنية في هذا الشأن، وتطرق العرض أيضاً إلى قرار مجلس الوزراء 209 لسنة 2025 وأهم المواد ذات الصلة.

تلاه عقد جلسة حوارية بعنوان: "ملتقى تبادل المعلومات الضريبية عند الطلب: التجارب العملية وتعزيز التعاون والتوجهات المستقبلية"، حيث تم استعراض الفرص والتحديات وأهمية الشراكة والتكامل بين الجهات والاستثمار في رأس المال البشري وفي البنية التحتية التقنية بالإضافة إلى عرض آخر قدمته وزارة الاقتصاد والسياحة، تناول موضوع "المستفيد الحقيقي النهائي "UBO" كونه أحد أهم متطلبات تبادل المعلومات لأغراض الضريبة وفقاً للشروط المرجعية الصادرة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 2016.

ويسهم الملتقى في تعزيز قنوات التواصل والتنسيق بين الجهات المعنية، وتبادل الخبرات والتجارب العملية، وتحديد فرص تطوير آليات التعاون وتسريع الاستجابة لطلبات المعلومات، بما يدعم التزام دولة الإمارات بالمعايير الدولية ويعزز كفاءة وفاعلية منظومة تبادل المعلومات الضريبية.

يأتي تنظيم الملتقى ضمن جهود وزارة المالية لترسيخ نهج التعاون والشراكة مع الجهات الحكومية والرقابية، ومواصلة تطوير منظومة تبادل المعلومات الضريبية، بما يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز الشفافية والامتثال للمعايير الدولية الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" ودعم تنافسية بيئتها الاقتصادية والمالية.