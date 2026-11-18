أنجزت دائرة التخطيط والتطوير (تراخيص)، بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، 14459 معاملة مرتبطة بتصاريح البناء وعدم الممانعة خلال النصف الأول 2026، فيما بلغت المساحات الإنشائية المعتمدة للمشاريع أكثر من 4.25 ملايين متر مربع، في مؤشر إلى استمرار النشاط العمراني والاستثماري في مناطق التطوير الخاصة بدبي.

وتعكس النتائج، التي حققتها الدائرة ممثلة بإدارة نظم البناء والتصاريح، كفاءة منظومة خدمات التراخيص والتخطيط والتفتيش الهندسي، ودورها في تسريع إنجاز المشاريع ودعم تنفيذها وفق أعلى المعايير التنظيمية والفنية، بما يواكب النمو العمراني المتسارع في دبي.

وأكد المهندس عبدالله محمد بالهول، الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير (تراخيص)، أن النتائج المحققة تعكس الدور الحيوي للدائرة في دعم منظومة التنمية العمرانية في دبي، من خلال توفير خدمات تنظيمية متكاملة تواكب احتياجات المشاريع وتسهم في تحقيق مستهدفات الإمارة في مجال التطوير المستدام.

وقال: نعمل على تطوير خدمات التراخيص والتخطيط والتفتيش الهندسي بصورة مستمرة، بما يوفر بيئة تنظيمية متقدمة تدعم نمو المشاريع العمرانية، وتعزز الامتثال للأنظمة والتشريعات المعتمدة، وتسهم في رفع كفاءة العمليات وجودة المخرجات.

وأشار إلى أن دائرة «تراخيص» تشرف على مناطق تطوير استراتيجية في دبي تمتد على مساحة تقارب 1290 كيلومتراً مربعاً من المساحات البرية والبحرية، بما يعادل 13 % من إجمالي المساحة البرية والبحرية للإمارة. وتضم مناطق اختصاص الدائرة مجموعة من أبرز المشاريع والوجهات العمرانية التي تسهم في رسم مستقبل دبي، من بينها نخلة جبل علي، ونخلة جميرا، وجزر دبي، وجزر العالم وغيرها.

وخلال النصف الأول من هذا العام، أصدرت الدائرة 8476 تصريح بناء وشهادة عدم ممانعة مرتبطة بها، فيما بلغت المساحات الإنشائية المعتمدة للمشاريع 4.25 ملايين متر مربع، بما يعكس حجم النشاط التطويري ضمن مناطق اختصاصها، ودورها في تمكين المشاريع العمرانية والاستثمارية من خلال خدمات تنظيمية متخصصة ومتكاملة.

وفي إطار جهودها الرامية إلى تعزيز جودة المشاريع وسلامتها، نفذت الفرق الهندسية في الدائرة 17694 زيارة تفتيشية للمشاريع، وأشرفت على 2445 مشروعاً عقارياً ضمن مناطق التطوير الخاصة. كما نفذت 3812 زيارة تفتيش مجتمعية للتحقق من الالتزام بالاشتراطات المعتمدة، وتعزيز كفاءة عمليات البناء والتطوير.

وواصلت الدائرة دعم توجهات دبي في مجال الاستدامة العمرانية، إذ بلغ عدد المشاريع المتوافقة مع متطلبات ومعايير البناء المستدام أكثر من 1000 مشروع خلال النصف الأول 2026، بما يعزز تبني الممارسات الحديثة في قطاع البناء ويرسخ معايير التنمية المستدامة.

وضمن خدمات التخطيط العمراني، أنجزت الدائرة 2592 خريطة موقعية و204 خارطات مؤجرة، وأصدرت 3656 معاملة عدم ممانعة تخطيطية. كما أنجزت 3378 معاملة لتحديد علائم البناء و438 طلباً للتصاريح الإعلانية، بما يدعم سرعة إنجاز المشاريع وتكامل مراحل التطوير العمراني. وعززت الدائرة كفاءة خدماتها من خلال إنجاز 4407 معاملات لتعديل التصاريح، وتنفيذ 3232 زيارة تفتيش ميدانية، إلى جانب إنجاز 6559 معاملة اعتماد، بما يسهم في رفع جودة الإجراءات وتسريع رحلة إنجاز المشاريع.

وأضاف بالهول: نواصل تطوير أدواتنا الرقمية والتنظيمية، وتعزيز التكامل مع الجهات الحكومية والمطورين والشركاء، بما يسهل رحلة المتعامل ويمكّن المشاريع الاستراتيجية من الانتقال بكفاءة بين مختلف مراحل التخطيط والتنفيذ. وتدعم هذه الجهود مكانة دبي مدينة عالمية رائدة في التنمية العمرانية المستدامة. وأوضح أن الدائرة ستواصل الاستثمار في تطوير خدماتها وعملياتها التنظيمية والرقابية وتبني أفضل الممارسات العالمية، بما يدعم مستقبل القطاع العمراني، ويرتقي بجودة الحياة، ويعزز جاذبية البيئة الاستثمارية في دبي.