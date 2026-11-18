ترأس سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مؤسسة نفط الشارقة الوطنية «سنوك»، الأربعاء، اجتماع الإدارة العليا للمؤسسة، وذلك في مكتب سموه بدائرة النفط.

واستهل سموه الاجتماع بالإشادة بالمنجزات، التي حققتها مؤسسة نفط الشارقة الوطنية خلال العام الحالي، وذلك بجهود كوادرها وفرقها المتخصصة، والعمل على تحقيق أهداف المؤسسة في ضمان وتعزيز إمدادات الطاقة بموثوقية عالية، ومضاعفة المخزون الاستراتيجي من الطاقة، وزيادة الإنتاج من حقل هديبة، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع نوعية في قطاع الطاقة والاستدامة.

واعتمد سموه خلال الاجتماع الموازنة المقترحة للمؤسسة للعام 2027، والتي ستدعم منظومة العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات، ومنها المرحلة الثانية من تطوير حقل هديبة، والمرحلة الثالثة من مشروع الغاز الاستراتيجي في حقل مويعيد،

كما اعتمد سموه الخطة الخمسية للمؤسسة 2027-2031، والتي ستسهم في الوصول إلى الأهداف الاستراتيجية وفق برامج عمل متقدمة، وشراكات ستعزز من الأداء الممتاز على مستوى استكشاف الغاز، وضمان إمدادات الطاقة، والوصول إلى الحياد الكربوني، بالتزامن مع رؤية وتوجهات دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتخلل الاجتماع الاطلاع على الأداء المؤسسي خلال العام الحالي، ونسب الإنجاز في مختلف القطاعات التي تعمل عليها المؤسسة، بالإضافة إلى جهود تطوير وتمكين الكوادر البشرية المواطنة، التي تعد العنصر الأساسي في منظومة العمل بمؤسسة نفط الشارقة الوطنية.

وتطرق الاجتماع إلى جهود المؤسسة في تقييم الفرص الاستثمارية في الاستكشاف والإنتاج خارج الإمارات، وتوسيع الشراكات العالمية للمؤسسة بالاستفادة من الخبرات الموجودة لدى المؤسسة، وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية، التي تمتلكها «سنوك»، ما يوفر علاقة تكاملية في خدمة قطاع الطاقة واستدامتها.

حضر الاجتماع بجانب سمو نائب حاكم الشارقة كل من الشيخ محمد بن أحمد القاسمي، نائب رئيس مؤسسة نفط الشارقة الوطنية، وحاتم ذياب الموسى، مدير عام دائرة النفط، وخميس عبدالله المزروعي، المدير التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية.