أعلنت مجموعة ماجد الفطيم عن استثمار بقيمة 260 مليون درهم لتطوير مرفق جديد لمواقف السيارات بجوار مول الإمارات، في خطوة تؤكد التزام المجموعة بتسهيل الوصول إلى المول وتحسين تجربة الضيوف. ويُعد المشروع محطة مهمة ضمن خطة توسعة بقيمة 5 مليارات درهم لمول الإمارات، والتي تشكل عملية إعادة تطوير شاملة مُصممة لتسهيل الوصول وتعزيز راحة العملاء وضمان تجربة سلسة لملايين المقيمين والسياح سنوياً.

ويسهم إنشاء مرفق مواقف سيارات مخصص للموظفين ومتصّل مباشرةً بالمول في نقل عمليات مواقف الموظفين إلى الموقع الجديد، وتوفير أكثر من 1000 موقف إضافي للمتسوقين ضمن المناطق الرئيسية في وجهة التسوق.

ويؤكد المشروع التزام ماجد الفطيم بالابتكار والتميّز التشغيلي وتطوير وجهات تواكب متطلبات المستقبل. ويمتد المرفق على قطعة أرض بمساحة 52 ألف متر مربع، ومن المقرر إنجازه في ديسمبر 2027، ليشكّل ركيزة أساسية في المرحلة المقبلة من مسيرة تحول مول الإمارات.

وقال خليفة بن بريك، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم لإدارة الأصول: يمثّل مرفق المواقف الجديد أكثر من مجرد تطوير للبنية التحتية؛ فهو ركيزة استراتيجية لتحقيق رؤيتنا لمستقبل مول الإمارات. ومن خلال إعادة توزيع مواقف الموظفين وإتاحة أكثر من 1000 موقف إضافي للمتسوقين، فإننا نُحدث نقلة نوعية في تعزيز سهولة الوصول، والارتقاء بمستوى الراحة، وتحسين رضا الضيوف.

وأضاف: يعكس هذا التطوير التزامنا الراسخ بإنشاء وجهات لا تقتصر على الكفاءة التشغيلية فحسب، بل تتسم أيضاً بالاستدامة والجاهزية للمستقبل، مع الحفاظ على نهج يضع العملاء في صميم أولوياتنا. ومع استمرار مول الإمارات في مسيرته التطويرية، يجسّد هذا المشروع التزام ماجد الفطيم بتقديم تجارب استثنائية وإرساء معايير جديدة لوجهات التجزئة وأنماط الحياة في مختلف أنحاء المنطقة.