أعلن «مساكن دبي ريت»، أكبر صندوق استثمار عقاري مدرج في دول مجلس التعاون الخليجي عن تحقيق أداء تشغيلي قوي خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، مدفوعاً بارتفاع معدلات الإيجار واستمرار مستويات الإشغال شبه الكاملة عبر مجمعاته السكنية.

وسجل الصندوق نمواً في الإيرادات بنسبة 7.6% على أساس سنوي، مدعوماً بارتفاع معدلات الإيجار وبلوغ متوسط معدل إشغال المحفظة 98.4% على أساس المقارنة المماثلة.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 7.6% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى مدفوعةً بشكل رئيسي بارتفاع معدلات الإيجار واستمرار مستويات الإشغال شبه الكاملة عبر مختلف أصول المحفظة.

وارتفع متوسط الإيرادات لكل مساحة قابلة للتأجير ومؤجرة بنسبة 7.0% على أساس سنوي إلى 60.0 درهماً للقدم المربعة، مدعوماً بالزيادات الإيجارية المحققة عند تجديد عقود الإيجار وإبرام عقود جديدة. ويعكس ذلك استمرار نمو الدخل الإيجاري عبر المحفظة، رغم تزايد حدة المنافسة في سوق التأجير.

وارتفع متوسط معدل إشغال المحفظة على أساس المقارنة المماثلة إلى 98.4%، بالمقارنة مع 98.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، مما يعكس استمرار الطلب على المجمعات السكنية القائمة ضمن المحفظة.

وقال أحمد السويدي، المدير العام لشركة «دي اتش ايه ام لإدارة صناديق الاستثمار العقاري»: يعكس أداؤنا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 استمرار نمو الدخل الإيجاري والحفاظ على مستويات إشغال مرتفعة عبر مجمعاتنا السكنية القائمة. كما حافظ معدل الاحتفاظ بالمستأجرين على مستوياته القوية، مدعوماً بتنوع محفظتنا وتركيزنا على الإدارة الفاعلة لعمليات التأجير والأصول.

ومع اقتراب نهاية العام، سنواصل التركيز على الحفاظ على مستويات إشغال مرتفعة، والمضي قدماً في تأجير الوحدات السكنية ضمن مجمّع ’غاردن فيو فيلاز’ ومجمّع ’مساكن دبي’ في ’قرية جبل علي’، إلى جانب تقييم فرص الاستثمار المستقبلية بصورة انتقائية ومدروسة.

وسيبقى تركيزنا منصباً على دعم استدامة الدخل الإيجاري وخلق قيمة طويلة الأجل لحملة الوحدات«.

ويواصل»مساكن دبي ريت«التركيز على الحفاظ على مستويات إشغال مرتفعة ومعدلات قوية للاحتفاظ بالمستأجرين عبر مجمعاته السكنية القائمة، إلى جانب المضي قدمًا في تأجير الوحدات السكنية ضمن مجمّع»غاردن فيو فيلاز«ومجمّع مساكن دبي في السكني»قرية جبل علي«.

ويواصل الصندوق التعاون مع»دبي القابضة لإدارة الأصول«بشأن مشاريع تطويرية جديدة في مجمّع»ذا إيكرز«الذي يضم فللاً فاخرة، ومشروع»لانتانا هيلز«ضمن»مجمّع دبي للعلوم«الذي يضم منازل تاون هاوس، إلى جانب عمليات تحويل استراتيجية لوحدات البيع بالتجزئة إلى أنواع متنوعة من الوحدات السكنية ضمن مشروع»دبي وارف" الذي يضم شققاً سكنية.

وبالتوازي مع ذلك، يواصل الصندوق دراسة فرص توسيع محفظته بصورة انتقائية من خلال الاستحواذ على أصول سكنية من مُلّاك عقارات من أطراف ثالثة، بما يتماشى مع أهدافه الاستراتيجية ومعاييره المالية للاستثمار.