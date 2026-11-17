أكد غانش راج، الرئيس التنفيذي العالمي للعمليات لقطاع الخدمات البحرية في مجموعة «دي بي ورلد»، أن المعيار الحقيقي لكفاءة الخدمات اللوجستية يتمثل في قدرتها على استيعاب تعقيدات سلاسل الإمداد وضمان وصول احتياجات العملاء إلى وجهاتها في الوقت المحدد، مشيراً إلى أن بناء الثقة وتقليص عدم اليقين أصبحا من صميم عمل القطاع.

وأوضح راج، في مقال نشرته المجموعة بعنوان «أفضل الخدمات اللوجستية هي التي لا تراها»، أن سلاسل الإمداد العالمية تواجه تعقيدات متزايدة، مع امتدادها عبر قارات ووسائل نقل وبيئات تنظيمية متعددة، في وقت قد تتغير فيه المسارات بين ليلة وضحاها بفعل التطورات الجيوسياسية، إلى جانب اضطرابات الطقس وازدحام الموانئ وتحولات التدفقات التجارية.

وأضاف أن هذه المتغيرات لم تبدل توقعات العملاء، الذين يواصلون البحث عن الموثوقية والوضوح وبساطة الخدمة، ما يضع على الشركات اللوجستية مسؤولية إدارة التعقيدات التشغيلية والحد من انعكاساتها على أعمالهم والتزاماتهم.

وأشار إلى أن الفعاليات الرياضية العالمية تقدم نموذجاً واضحاً لأهمية هذا الدور، إذ يعتمد تنظيمها على وصول المعدات والبنية التحتية للبث ومرافق الضيافة وتقنيات الفعاليات عبر دول متعددة، وفق جداول زمنية دقيقة لا تتيح غالباً مرونة في مواعيد التسليم.

وبيّن أن الحدث يبدأ بالنسبة إلى الجمهور مع انطلاق المنافسات، بينما تبدأ الاستعدادات لدى فرق الخدمات اللوجستية قبل ذلك بأشهر، لضمان جاهزية مختلف المكونات التي يحتاج إليها المنظمون والرياضيون وشركات البث.

وفي هذا السياق، أوضح راج أن وحدة «إيفنت كارغو سوليوشنز»، التابعة لقطاع الخدمات البحرية في «دي بي ورلد»، تدعم عدداً من الفعاليات الرياضية العالمية ذات المتطلبات التشغيلية المعقدة، بما يتيح للمشاركين التركيز على الأداء والمنافسة.

واستشهد بعمليات المجموعة خلال كأس العالم للرجال للكريكيت بصيغة «تي 20» في وقت سابق من العام الجاري، حين نسقت فرقها نقل تجهيزات أساسية للبث وإقامة المباريات عبر الهند وسريلانكا. وأكد أن نجاح هذه العمليات ارتبط باستمرار المباريات دون اضطراب وتمكين جهات البث من نقل المنافسات إلى ملايين المشاهدين حول العالم.

وأضاف أن المبدأ نفسه ينطبق على بطولة «دي بي ورلد الهند» للغولف، التي تتطلب نقل وتجهيز كميات كبيرة من المعدات والبنية التحتية والمواد المساندة ضمن مواعيد نهائية ثابتة، لتوفير تجربة متكاملة للجمهور والمشاركين.

وتناول راج شراكة المجموعة المعلنة حديثاً مع لاعب الغولف روري ماكلروي، والتي تتولى بموجبها إدارة نقل مرافق مخصصة للياقة البدنية والاستشفاء عبر جدول مشاركاته في البطولات. وتشمل الخدمات النقل والتخزين والتخليص الجمركي والتسليم النهائي، بهدف توفير بيئة متسقة تدعم استعداداته وأداءه.

وأوضح أن تقليل الوقت الذي يقضيه الرياضي في متابعة المتطلبات اللوجستية يمنحه مساحة أكبر للتركيز على المنافسة، وهو ما يعكس القيمة العملية للخدمات التي توفرها المجموعة خارج نطاق نقل المعدات وحده.

وأشار إلى أن بطولات الإبحار العالمية «سيل جي بي»، التي تنتقل فعالياتها باستمرار بين مواقع مختلفة، تفرض متطلبات إضافية لضمان وصول البنية التحتية إلى كل وجهة في موعدها، رغم تغير الظروف عبر البحار والحدود وشبكات النقل.

وأكد أن مواجهة هذه التحديات تستلزم استباق التطورات، وتحديد الاختناقات المحتملة، وتجهيز مسارات بديلة قبل الحاجة إليها، بما يساعد على احتواء الاضطرابات داخل الشبكة وحماية تجربة العميل.

ولفت إلى الدور المتنامي للتكنولوجيا في دعم هذه القدرات، مشدداً على أن مرونة سلاسل الإمداد تتطلب كذلك خبرات بشرية قادرة على التكيف مع تغير الظروف، وتنسيق النقل البحري والبري والسككي والجوي ضمن رحلة مترابطة.

واعتبر راج أن قدرة الشركات على التكيف قد تكون من أهم مقومات نجاحها في بيئة عالمية تتسم بعدم اليقين، إذ يأتمنها العملاء على بضائعهم وجداول فعالياتهم والوعود التي يقدمونها بدورهم إلى عملائهم.