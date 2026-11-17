عززت مجموعة «لولو» حضورها في السوق المصرية بافتتاح هايبر ماركت جديد في مدينة العبور بمحافظة القاهرة، في خطوة جديدة ضمن خططها التوسعية الهادفة إلى زيادة انتشارها في مصر، وتوسيع شبكة متاجرها لتلبية الطلب المتنامي على منتجات التجزئة والسلع الاستهلاكية.

وافتتح الفرع حسام الجراحي، نائب وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بحضور حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي، سفير دولة الإمارات لدى مصر، ويوسف علي م.أ، رئيس مجلس إدارة مجموعة «لولو»، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي المجموعة.

وقال يوسف علي إن افتتاح الفرع الجديد يعكس التزام المجموعة بمواصلة الاستثمار في مصر وتوسيع عملياتها، مشيداً بدعم الحكومة المصرية والجهات المعنية لخطط المجموعة. وأكد استمرار العمل على مشروعات جديدة تستهدف تعزيز انتشار «لولو» في مختلف أنحاء البلاد، وتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية، إلى جانب الإسهام في خلق المزيد من فرص العمل.

ويمتد الهايبر ماركت الجديد على مساحة تقارب 106 آلاف قدم مربعة، ويضم تشكيلة واسعة من المنتجات تشمل المواد الغذائية والفواكه والخضروات الطازجة والمخبوزات والأطعمة الطازجة، فضلاً عن الإلكترونيات والأجهزة المنزلية والأزياء والإكسسوارات.

كما جُهز الفرع بمواقف سيارات واسعة وأجهزة دفع ذاتي حديثة، بهدف تسهيل تجربة التسوق وتسريع عمليات الشراء، وتوفير خيارات متنوعة للمتسوقين.

وحضر الافتتاح أشرف علي، المدير التنفيذي لمجموعة «لولو»، ومحمد الطاف، مدير العمليات العالمية ورئيس قطاع الاستدامة، وأناند رام، الرئيس التنفيذي للعمليات في «لولو إنترناشيونال هولدينغز»، وشابو عبد المجيد، مدير العمليات العالمية، وعدد من المسؤولين والشخصيات.

ويعكس افتتاح الفرع استمرار توجه مجموعة «لولو» نحو توسيع استثماراتها في قطاع تجارة التجزئة المصري، مستفيدة من حجم السوق والطلب الاستهلاكي، مع التركيز على تطوير منافذ البيع وتوفير تجربة تسوق متكاملة تجمع بين تنوع المنتجات والخدمات الحديثة.