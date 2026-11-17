أقرّ سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي» (OpenAI)، بأن قطاع التكنولوجيا في وادي السيليكون أخفق في إقناع الرأي العام بالفوائد الاقتصادية والاجتماعية للذكاء الاصطناعي، معتبراً أن الطريقة الحالية للترويج لمشروعات مراكز البيانات والتواصل مع المجتمعات المحلية لم تعد مقبولة، في وقت تواجه فيه خطط التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي موجة متزايدة من الاعتراضات الشعبية والسياسية في الولايات المتحدة.

وقال ألتمان، خلال قمة «وادي السيليكون والعالم» التي نظمها موقع «سيمافور» في مدينة مينلو بارك بولاية كاليفورنيا، الاثنين، إن مراكز البيانات ستواصل البناء والتوسع، لكن القطاع بحاجة إلى تغيير نهجه في تطوير هذه المنشآت وتشغيلها والتواصل مع المجتمعات التي تستضيفها.

وأضاف: «أعتقد أن مراكز البيانات ستُبنى، لكن من الواضح أن الطريقة الحالية لبنائها وتشغيلها والتواصل مع المجتمعات المحلية في شأنها لا تلقى قبولاً»، مشيراً إلى أن القطاع سيتكيف مع الواقع الجديد، وأن الولايات المتحدة لا تزال تمتلك مساحات شاسعة يمكن الاستفادة منها لإقامة مراكز بيانات إضافية.

وتأتي تصريحات ألتمان في أعقاب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية التي شهدت إقرار الناخبين نحو 40 إجراء جديداً لفرض قيود على إقامة مراكز بيانات أو حظر مشروعات جديدة في مناطق مختلفة من البلاد، في تطور يعكس اتساع الفجوة بين طموحات شركات التكنولوجيا لتسريع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ومخاوف المجتمعات المحلية من التداعيات المرتبطة بهذه المنشآت.



10 % من المشروعات مهددة

وتتجاوز تداعيات الاعتراضات الشعبية الجانب التنظيمي، لتطال خطط الاستثمار الرأسمالي في البنية التحتية الرقمية، إذ قدّر المحلل المتخصص في قطاع التكنولوجيا، دان آيفز، أن نحو 10 % من بين 800 و1000 مركز بيانات كان مقرراً إنشاؤها في الولايات المتحدة قد لا ترى النور بعد نتائج الانتخابات.

ويمثل ذلك تحدياً أمام شركات التكنولوجيا ومشغلي مراكز البيانات، في ظل الارتفاع الكبير في الطلب على قدرات الحوسبة اللازمة لتطوير وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، وما يتطلبه ذلك من استثمارات ضخمة في المنشآت والخوادم وشبكات الطاقة والتبريد.

ودفعت نتائج الانتخابات شركات القطاع إلى إعادة النظر في استراتيجياتها الإعلامية وطريقة تقديم مشروعاتها للجمهور، خصوصاً أن مراكز البيانات تحولت إلى عنوان ملموس للجدل الأوسع حول الذكاء الاصطناعي، بعدما كانت تُقدّم باعتبارها بنية تحتية ضرورية للتحول الرقمي والابتكار.



الفوائد الاقتصادية لا تكفي

وفي إشارة إلى ضرورة تغيير الخطاب الذي تتبناه شركات التكنولوجيا، قال ألتمان إن تقديم الذكاء الاصطناعي باعتباره وسيلة لعلاج السرطان وخفض أسعار المنتجات لا يكفي لإقناع الناس إذا لم تتم معالجة مخاوفهم بشأن مستقبلهم ودورهم في اتخاذ القرارات.

وأضاف: «إذا كان المقابل لعلاج السرطان وخفض أسعار المنتجات هو أن يفقد الناس مستقبلاً القدرة على التحكم أو التأثير أو التعبير عن رأيهم، فهذه بالتأكيد طريقة سيئة جداً لتسويق الفكرة».

وتكشف تصريحات رئيس «أوبن إيه آي» عن تحول في أولويات قطاع الذكاء الاصطناعي، الذي لم يعد يواجه تحدياً تقنياً أو تمويلياً فقط، بل بات مطالباً أيضاً بكسب الثقة المجتمعية وتقديم ضمانات بشأن الأثر المحلي لمشروعاته.

وتتركز أبرز المخاوف المرتبطة بمراكز البيانات حول استهلاك الكهرباء والمياه، والضغط على شبكات الطاقة والبنية التحتية المحلية، فضلاً عن التساؤلات بشأن انعكاس الاستثمارات الضخمة على تكاليف الخدمات والمرافق للمستهلكين.

وبذلك، تدخل صناعة الذكاء الاصطناعي مرحلة جديدة لم يعد فيها توفر التمويل والتكنولوجيا والأراضي كافياً لضمان تنفيذ المشروعات، إذ بات القبول المجتمعي عاملاً مؤثراً في قرارات الاستثمار والتوسع، وقدرة الشركات على تحويل الوعود الاقتصادية للذكاء الاصطناعي إلى منافع ملموسة يشعر بها الجمهور.