«أراضي دبي» تعزز حضور القطاع العقاري للإمارة في الأسواق العالمية

وسّعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي نطاق تواصلها مع المستثمرين والشركاء الدوليين، من خلال جولات شملت مدينتي بنغالور وحيدر آباد في جمهورية الهند، ومدينة نيو أورلينز في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب مشاركتها في فعالية عقارية دولية بالعاصمة البريطانية لندن، وذلك بهدف توطيد علاقاتها مع الأسواق العالمية، والتعريف بالفرص الاستثمارية التي توفرها الإمارة، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون في القطاع العقاري.

تأتي هذه الجولات امتداداً لجهود الدائرة في دعم التوجهات الاقتصادية الطموحة لدبي، وترجمة رؤية قيادتها الرشيدة في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار، كما تتماشى مع مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، وأجندة دبي الاقتصادية D33، من خلال تعزيز التواصل مع المستثمرين الدوليين، وتوسيع شبكة الشراكات، وإبراز المزايا التنافسية، التي تدعم جاذبية السوق العقاري، واستدامة نموه.

وتكتسب هذه الجولات أهمية خاصة من طبيعة التواصل المباشر، الذي تتيحه مع المستثمرين وقادة الأعمال والمطورين والوسطاء في أسواقهم، بما يوفر مساحة للحوار حول الفرص الاستثمارية، والتعريف بالأطر التنظيمية والخدمات، التي تقدمها دبي، والإجابة عن استفسارات المستثمرين استناداً إلى المعلومات الرسمية، ويعزز هذا النهج دور الدائرة بوصفها شريكاً مؤسسياً في بناء الثقة، وتسهيل وصول المستثمرين الدوليين إلى السوق العقاري في الإمارة.

مقومات تعزز الثقة الاستثمارية

وخلال لقاءاتها استعرضت «أراضي دبي» المقومات التي تدعم تنافسية الإمارة، وفي مقدمتها بنيتها التحتية المتطورة، وموقعها الاستراتيجي، الذي يربط الأسواق العالمية، وشبكات النقل والخدمات الرقمية المتقدمة، إلى جانب منظومة التخطيط الحضري والمجتمعات العمرانية، التي تراعي جودة الحياة والاستدامة.

وسلّطت الدائرة الضوء على دور البيئة التشريعية والتنظيمية في تعزيز ثقة المستثمرين، من خلال وضوح إجراءات تسجيل الملكية، وحسابات الضمان للمشاريع العقارية على الخارطة، والرقابة على المطورين والوسطاء، وآليات تسوية النزاعات، فضلاً عن إتاحة البيانات والخدمات الرقمية، التي تساعد المستثمرين على متابعة معاملاتهم وإدارة أصولهم العقارية.

وتعكس هذه المنظومة نهج دبي في تطوير بيئة استثمارية، تجمع بين كفاءة البنية التحتية، ووضوح الإجراءات، وسهولة الوصول إلى الخدمات، بما يدعم اتخاذ القرارات الاستثمارية على أسس واضحة، ويعزز جاذبية القطاع العقاري للمستثمرين من مختلف الأسواق.

لقاءات

وفي الهند ركزت لقاءات الدائرة في بنغالور وحيدر آباد على الفرص التي يوفرها سوق دبي العقاري، مستندة إلى الروابط الاقتصادية الراسخة بين دولة الإمارات والهند، والحضور الفاعل للمستثمرين الهنود، ومجتمع الأعمال الهندي في الإمارة، إلى جانب مكانة دبي مركزاً دولياً للأعمال والاستثمار وإدارة الثروات.

ومن جهة أخرى شاركت دائرة الأراضي والأملاك في دبي في مؤتمر ومعرض «NAR NXT 2026»، الذي نظمته الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين (NAR) في مركز «إرنست إن. موريال» للمؤتمرات بمدينة نيو أورلينز في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر 2026، واستعرضت الدائرة عبر جناحها مجموعة من الخدمات والتسهيلات التي تقدمها للمتعاملين والمستثمرين، وسلطت الضوء على الفرص الاستثمارية في سوق دبي العقاري وبيئته التشريعية والتنظيمية، إلى جانب التعريف بالإجراءات والخدمات الرقمية المتاحة للمستثمرين.

وعلى هامش المؤتمر عقد وفد الدائرة سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع مستثمرين وشركاء ومهتمين بسوق دبي العقاري، إلى جانب رؤساء جمعيات عقارية من مختلف أنحاء العالم، تم خلالها بحث فرص التعاون وتبادل الخبرات. وأعرب عدد من المستثمرين والشركات عن اهتمامهم بالفرص الاستثمارية، التي يتيحها القطاع العقاري في الإمارة، وما تتمتع به دبي من مقومات، تعزز جاذبيتها الاستثمارية، ومن أبرزها ربط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي، وشبكة رحلاتها الجوية الواسعة، ووضوح الأطر التنظيمية.

وأسهمت مشاركة دائرة الأراضي والأملاك بدبي في «NAR NXT 2026» بتوسيع شبكة علاقاتها مع المؤسسات والجهات العقارية الدولية، واستكشاف فرص جديدة للتعاون، وبناء الشراكات المستقبلية. ويُعد المؤتمر أحد أبرز الأحداث السنوية، التي تنظمها الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين في الولايات المتحدة الأمريكية، ويجمع تحت مظلته مجموعة واسعة من خبراء وممثلي المؤسسات والشركات العقارية من مختلف أنحاء العالم، بهدف تبادل الخبرات، وتعزيز العلاقات المهنية.

جوائز العقارات العربية

من جهة أخرى شارك ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، بحفل «جوائز العقارات العربية 2026–2027»، الذي أقيم في مجلس اللوردات بالبرلمان البريطاني في لندن، ضمن برنامج جوائز العقارات الدولية. وجمع الحفل نخبة من الشركات العربية المتخصصة في التطوير العقاري والهندسة المعمارية والتصميم والاستشارات، وشهد تكريم الشركات الفائزة من الإمارات والسعودية والبحرين في فئات التطوير السكني والتجاري والضيافة والخدمات العقارية، وأتاحت هذه المشاركة للدائرة فرصة لتعزيز تواصلها مع المؤسسات والشركات العقارية العالمية، والتعريف بالفرص الاستثمارية والمزايا التنافسية، التي يوفرها القطاع العقاري في دبي، بما يدعم جهودها لتوسيع حضورها على الساحة الدولية، وترسيخ مكانة الإمارة وجهة عالمية للاستثمار العقاري.

وتؤكد هذه الجولات حرص دائرة الأراضي والأملاك في دبي على تعزيز حضورها الدولي، وتوسيع قنوات التواصل مع الأسواق الاستثمارية الرئيسية، والتعريف بتطورات القطاع العقاري في الإمارة وفرصه الواعدة أمام مختلف شرائح المستثمرين والمتخصصين، بما يسهم في بناء شراكات مؤسسية طويلة الأمد، ويدعم مواكبة النمو المتواصل للقطاع، وتنوع قاعدته الاستثمارية.

ومن خلال الجمع بين التعريف بالفرص الاستثمارية وتوضيح الأطر التنظيمية وبناء الشراكات تواصل الدائرة دعم مكانة دبي على خريطة الاستثمار العقاري العالمي، والإسهام في تحقيق رؤية الإمارة لاقتصاد أكثر تنوعاً وتنافسية وانفتاحاً على الأسواق الدولية.