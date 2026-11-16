دبي تعزز جاذبيتها السياحية بتوسعات فندقية جديدة

تواصل دبي ترسيخ مكانتها واحدة من أبرز الوجهات السياحية العالمية، مستفيدة من تنوع مقوماتها السياحية وتكامل بنيتها التحتية، وقدرتها على تقديم تجارب متكاملة تجمع بين الترفيه والتسوق والثقافة والتراث والضيافة الفاخرة. ومع اقتراب الموسم السياحي الشتوي، تكتسب الإمارة زخماً إضافياً بفضل اعتدال الأجواء وتنوع الفعاليات والمهرجانات والأنشطة الترفيهية، إلى جانب ما توفره من خيارات إقامة تلبي احتياجات شرائح مختلفة من الزوار، سواء الباحثين عن المنتجعات الفاخرة أو التجارب الثقافية والتراثية أو الإقامات العائلية.

ويعزز هذا التنوع جاذبية دبي أمام الأسواق السياحية الدولية، ويدعم قدرتها على استقطاب الزوار على مدار العام، مستفيدة من شبكة الربط الجوي العالمية، وتطور مرافق الضيافة والترفيه، وتكامل الخدمات السياحية. كما تواصل الإمارة تطوير وجهاتها ومعالمها، بما يتيح للزوار الانتقال بين تجارب متعددة تجمع بين الحداثة العمرانية والحياة الحضرية النابضة، من جهة، والأحياء التاريخية والأسواق التقليدية والمواقع الثقافية، من جهة أخرى.

وينعكس هذا الزخم على خطط التوسع والتطوير التي تتبناها مجموعات الضيافة العالمية، من خلال افتتاح فنادق جديدة وإعادة تشغيل منشآت قائمة وتجديد مرافقها، بما يوسع الطاقة الاستيعابية للسوق الفندقية ويرفع تنوع المنتجات والتجارب المقدمة. ولا تقتصر هذه الاستثمارات على الفنادق الفاخرة والمنتجعات الشاطئية، بل تمتد إلى الفنادق التراثية والوجهات ذات الطابع الثقافي، في توجه يعزز تنوع المنتج السياحي ويربط تجربة الإقامة بالهوية المحلية وتاريخ المدينة.

وفي هذا السياق، تأتي إعادة افتتاح فندق السيف التراثي دبي، التابع لمجموعة «كوريو كولكشن من هيلتون»، خلال نوفمبر الجاري، لتضيف 190 غرفة وجناحاً إلى الطاقة الفندقية في الإمارة، وتعزز خيارات الإقامة في منطقة السيف التاريخية على ضفاف خور دبي. ويقدم الفندق نموذجاً لتنوع التجربة السياحية في دبي، من خلال الجمع بين العمارة الإماراتية التقليدية والخدمات الفندقية العصرية، بما يمنح الزوار فرصة التعرف على جانب أصيل من تاريخ المدينة والاستمتاع في الوقت ذاته بمستويات الضيافة الحديثة.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية إضافية مع انطلاق الموسم الشتوي واقتراب احتفالات عيد الاتحاد، وما يصاحبها من زيادة متوقعة في حركة السياحة الداخلية والوافدة، والإقبال على الوجهات الثقافية والترفيهية، بما يدعم نشاط قطاع الضيافة ويعزز مكانة دبي وجهة قادرة على الجمع بين التجارب العالمية والموروث المحلي.