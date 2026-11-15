«إيجل هيلز» تخطط لمشروع عقاري بـ18.35 مليار درهم في بانكوك

يستعد محمد العبار، مؤسس «إعمار العقارية» ورئيس مجلس إدارة «إيجل هيلز»، لإبرام اتفاقية لتطوير مشروع عقاري ضخم متعدد الاستخدامات في العاصمة التايلاندية بانكوك، باستثمارات أولية تقدر بنحو 5 مليارات دولار (18.35 مليار درهم)، في خطوة قد تمثل أول دخول لشركة «إيجل هيلز» إلى أسواق جنوب شرق آسيا.

وكشف العبار، في مقابلة مع منصة «ذا ستاندرد ويلث» التايلاندية، أن الشركة تدرس الفرص الاستثمارية في بانكوك منذ نحو أربع سنوات، فيما استغرقت المفاوضات المتعلقة بالمشروع المرتقب نحو 18 شهراً، متوقعاً التوصل إلى اتفاق نهائي خلال أسبوع إلى أسبوعين.

وأوضح أن المشروع المقترح سيقام على مساحة تتراوح بين 32 ألفاً و48 ألف متر مربع، وسيضم وحدات سكنية فاخرة وفنادق ومكاتب ومراكز للتسوق، ضمن وجهة عمرانية متكاملة تستهدف استقطاب السكان والمستثمرين والزوار.

وتتولى «إيجل هيلز» قيادة المشروع في مرحلته الأولى، مع إمكانية انضمام «إعمار العقارية» مستقبلاً للمشاركة في تطوير المكونات التجارية والفندقية، فيما يُرجح تنفيذ المشروع بالشراكة مع مستثمرين محليين، من خلال استئجار الأرض بعقد طويل الأجل.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن تطوير المشروع سيستغرق بين ثلاث وخمس سنوات، على أن تخصص المرحلة الأولى للتصميمات الهندسية والحصول على التراخيص، مع إمكانية بدء أعمال البناء بعد نحو 18 شهراً من انطلاق مراحل التطوير.

وتتجاوز طموحات العبار العاصمة بانكوك، إذ أبدى اهتماماً بتطوير منتجعات سياحية على الأراضي الساحلية التايلاندية، إلى جانب دراسة فرص المشاركة في إعادة تطوير منطقة ميناء «كلونغ توي»، حال إتاحتها أمام استثمارات القطاع الخاص.

كما تدرس «إيجل هيلز» التوسع لاحقاً نحو إندونيسيا، ضمن استراتيجية تستهدف تعزيز حضورها في الاقتصادات الآسيوية الواعدة والاستفادة من النمو طويل الأجل في قطاعي العقارات والسياحة.