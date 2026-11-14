غرف دبي ترسخ ثقافة التميز المؤسسي بـ«مختبر الجودة والأداء»

نظمت غرف دبي فعالية «مختبر الجودة والأداء» بهدف ترسيخ ثقافة الجودة والتميز المؤسسي في مجتمع الأعمال، وتمكين الشركات من تطوير قدراتها على تحسين الأداء ورفع الكفاءة التشغيلية من خلال تطبيق منهجيات وأدوات عملية مبتكرة.

يأتي تنظيم الفعالية بالتعاون مع المعهد المعتمد للجودة (CQI) – شبكة الإمارات، وبالتزامن مع الأسبوع العالمي للجودة 2026، وذلك بهدف دعم تبني أفضل الممارسات العالمية في الجودة والتميز المؤسسي، وتعزيز قدرات الشركات على مواجهة التحديات التشغيلية، بما يسهم في الارتقاء بمستويات الأداء والتنافسية، ودعم نمو الأعمال واستدامتها.

وشهدت الفعالية مشاركة 70 ممثلي مجتمع الأعمال والمتخصصين في مجالات الجودة والعمليات التشغيلية وتجربة المتعاملين والاستراتيجية وإدارة الأداء، حيث أتاحت للمشاركين تجربة تعليمية تفاعلية تعتمد على تحليل حالات عملية تحاكي التحديات التي تواجه الشركات، وتطوير حلول مبتكرة لتحسين الأداء المؤسسي.

وقال خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي: يشكل ترسيخ ثقافة الجودة والتميز المؤسسي ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الشركات وقدرتها على تحقيق النمو المستدام. ونحرص على تمكين مجتمع الأعمال من تبني أفضل الممارسات وتطوير قدراته المؤسسية، من خلال مبادرات نوعية توفر أدوات عملية لتحسين الكفاءة التشغيلية والارتقاء بتجربة المتعاملين، بما يواكب متطلبات بيئة الأعمال المتغيرة ويعزز جاهزية الشركات للاستفادة من فرص النمو.

واعتمدت أنشطة الفعالية على منهجية تفاعلية تتجاوز الأساليب التقليدية القائمة على المحاضرات والعروض التقديمية، حيث عمل المشاركون ضمن فرق بإشراف خبراء متخصصين في الجودة، لتحليل حالة افتراضية مستمدة من واقع الأعمال، ودراسة البيانات والأدلة المرتبطة بها، وتحديد الأسباب الجذرية للتحديات التشغيلية، وصولاً إلى اقتراح حلول عملية ومؤشرات قابلة للقياس لتقييم نتائج التحسين.

وركزت الأنشطة على محاور مترابطة شملت تجربة المتعاملين، وكفاءة العمليات التشغيلية، وثقافة الجودة، والأثر على نتائج الأعمال، بما أتاح للمشاركين استكشاف العلاقة بين هذه الجوانب ودورها في تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز قدرة الشركات على تحقيق أهدافها.

كما تضمنت التجربة التفاعلية التعامل مع سيناريو أعمال غير متوقع، تطلب من الفرق المشاركة توظيف مهارات التحليل وحل التحديات واتخاذ القرارات لتطوير مقترحات تحسين تستند إلى الأدلة والمعطيات، بما يعزز قدرتها على تطبيق مفاهيم الجودة في مواجهة التحديات الفعلية داخل مؤسساتها.

وسلطت الفعالية الضوء على أهمية الانتقال بممارسات الجودة من التركيز على الامتثال للمعايير والمتطلبات إلى تبني منهجيات متكاملة تدعم تحسين تجربة المتعاملين، وتعزيز كفاءة العمليات، وترسيخ ثقافة التحسين المستمر، وتحقيق نتائج ملموسة على مستوى الأداء المؤسسي.