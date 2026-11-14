«محمد بن راشد لتنمية المشاريع» تحتفي بالفائزين في ثاني دورات مجلس المستقبل

اختتمت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، فعاليات الدورة الثانية من مجلس المستقبل، التي استضافها مقر رواد أعمال دبي، والتي تم خلالها تكريم ثلاثة فرق فائزة تقديراً لجهودهم وأفكارهم المبتكرة لمشاريع تجارية واعدة.

واستقطب البرنامج على مدار ثلاثة أيام من 10 حتى 12 نوفمبر 50 من رواد الأعمال الطموحين، وهو ما أتاح لهم فرصة ابتكار حلول عملية لتحديات واقعية من خلال جلسات الإرشاد والتوجيه، والعمل المشترك، والاستعداد لعرض أفكار مشاريعهم أمام الجهات المعنية. كما عمل المشاركون جنباً إلى جنب مع نخبة من خبراء القطاعات والموجّهين وممثلي الجهات الحكومية، لصقل أفكارهم وتحويلها إلى مفاهيم أعمال قابلة للتطبيق، فضلاً عن تنمية مهاراتهم وتعزيز قدراتهم في مجال ريادة الأعمال.

كما شهدت المبادرة زيارة عبدالله بن زايد الفلاسي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، ومعالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي. واختُتم البرنامج بعروض تقديمية استعرض خلالها المشاركون مفاهيم مشاريعهم أمام لجنة تحكيم ضمت نخبة من الخبراء، وأسفرت عن فوز فريق «D100» (بنك دبي التجاري) بالمركز الأول، وفريق بولاريس (مركز محمد بن راشد للفضاء) بالمركز الثاني، وفريق «عزوة» (محاكم دبي) بالمركز الثالث، حيث حصلت الفرق الفائزة على جوائز نقدية.

وشهدت المبادرة تسع جهات من القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية، من بينها مركز محمد بن راشد للفضاء، وهيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، وشرطة دبي، وبلدية دبي، محاكم دبي، الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، هيئة المعرفة والتنمية البشرية، بنك دبي التجاري إلى جانب شركاء آخرين ضمن منظومة ريادة الأعمال، بما يعزز التعاون والتكامل بين مختلف مكوناتها، ويدعم رواد الأعمال الناشئين.

وتنسجم هذه المبادرة مع حرص والتزام مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بتمكين الجيل الجديد من رواد الأعمال الإماراتيين، وترسيخ ثقافة الابتكار، وتعزيز منظومة ريادة الأعمال في دبي، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.