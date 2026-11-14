دبي تعزز جاذبيتها وجهة عالمية لليخوت الفاخرة

تعزز دبي مكانتها وجهة للرحلات البحرية الفاخرة، مستفيدة من شبكة متطورة من مراسي اليخوت، وتنوع الوجهات السياحية والترفيهية الممتدة على طول سواحلها، بما يتيح لمالكي اليخوت استكشاف أبرز معالم الإمارة والتنقل بين وجهاتها البحرية والمرافق السياحية وفق برامج مرنة تجمع بين الخصوصية والترفيه والخدمات الفندقية الراقية.

وتوفر الرحلات البحرية باليخوت الفاخرة تجربة مختلفة لاستكشاف دبي، إذ يمكن الانطلاق من «دبي هاربر» باتجاه نخلة جميرا، مروراً ببرج العرب ومناطق الواجهة البحرية، مع إمكانية التوقف لتناول الطعام في المطاعم المطلة على البحر، أو قضاء فترات في عرض المياه قبل العودة إلى المراسي في المساء.

مقومات

ووفقاً لتقرير نشره موقع «مارين بزنس نيوز» المتخصص في القطاع البحري، تتمتع دبي بمقومات تجعلها وجهة مناسبة للرحلات البحرية القصيرة والإقامة على متن اليخوت خلال عطلات نهاية الأسبوع، بفضل البنية التحتية القوية للمراسي وتقارب المسافات بين العديد من الوجهات الساحلية، إلى جانب توافر خدمات التزود بالوقود والإمدادات والصيانة والمرافق الترفيهية.

وأشار التقرير إلى أن الفترة الممتدة من أكتوبر إلى أبريل تعد الأنسب للأنشطة البحرية والترفيهية في دبي، نظراً لاعتدال درجات الحرارة نسبياً، فيما تكتسب المساحات الداخلية المغلقة والمزودة بأنظمة التكييف أهمية خاصة خلال الأشهر الأكثر حرارة، لضمان راحة الركاب أثناء الإبحار والإقامة على متن اليخوت.

وتبرز منطقة برج العرب ونخلة جميرا ضمن أبرز المسارات البحرية التي يقصدها مالكو اليخوت، إذ تتيح الرحلات مشاهدة المعالم العمرانية والسياحية من البحر، والاستفادة من المراسي والمطاعم والمرافق الفندقية المنتشرة على امتداد الساحل.

كما توفر جزيرة بلوواترز وجهة بحرية قريبة من دبي هاربر ودبي مارينا، ما يجعلها محطة مناسبة للرحلات اليومية، مع إمكانية التوقف في المراسي القريبة والتوجه إلى المرافق الترفيهية والمطاعم قبل استكمال الرحلة.

وتبرز جزيرة جميرا باي بوصفها إحدى الوجهات التي تجمع بين الأنشطة البحرية والضيافة الفاخرة، إذ يوفر مرسى بولغري خدمات رسو اليخوت وإمكانية الوصول إلى المنتجع والمطاعم المحيطة، بما يتيح لمالكي اليخوت التوقف لتناول الطعام أو قضاء ليلة في المرسى ضمن رحلات تمتد لعدة أيام.

شبكة متنوعة من المراسي

وتضم دبي شبكة متنوعة من المراسي البحرية، من أبرزها مرسى دبي هاربر، الذي يوفر خدمات لليخوت بالقرب من نخلة جميرا وبلوواترز، ومرسى نادي دبي مارينا لليخوت، الذي يتميز بقربه من المرافق الترفيهية والمطاعم، إلى جانب مرسى بولغري في جميرا باي، ومرسى ميناء راشد القريب من المناطق التاريخية في دبي، فضلاً عن ميناء الصيد في جميرا الذي يضم مجموعة من المقاهي والمطاعم المطلة على الواجهة البحرية.

وتتيح هذه المرافق لمالكي اليخوت التخطيط لرحلات متعددة المحطات، مع الاستفادة من خدمات الرسو والتزود بالإمدادات والانتقال إلى الوجهات البرية، فيما تخضع عمليات إلقاء المراسي خارج الموانئ للاشتراطات المحلية ومتطلبات الملاحة والظروف الجوية والبحرية.

وفي سياق تطور تجربة الإبحار الفاخر بالمنطقة، سلط التقرير الضوء على اليخت «ماريتيمو إس 75» (Maritimo S75)، الذي صُمم لتلبية متطلبات الرحلات البحرية في المناطق ذات المناخ الحار، من خلال توفير مساحات معيشية داخلية مغلقة ومكيفة، إلى جانب مناطق مفتوحة للجلوس والترفيه.

ويتميز اليخت بتصميم يعتمد على توزيع الصالون والمطبخ ومناطق المعيشة الرئيسية على مستوى واحد، بما يسهل الحركة بين المرافق الداخلية والخارجية، مع واجهات زجاجية بانورامية تسمح بمشاهدة المناظر البحرية المحيطة وتوفر الحماية من الحرارة والرياح وتقلبات الطقس.

ويجمع تصميم «ماريتيمو إس 75» بين المساحات الداخلية الواسعة ومناطق الاستقبال والترفيه المفتوحة، ما يتيح استخدام اليخت في أنشطة متنوعة تشمل الإبحار اليومي وتناول الطعام على متنه والتوقف في المراسي، فضلاً عن قضاء فترات أطول في البحر.

تجهيزات

ولا تقتصر إمكانات اليخت على الرحلات القصيرة داخل دبي، إذ يوفر تجهيزات للإقامة والرحلات البحرية الممتدة على طول سواحل دولة الإمارات ومناطق أخرى في الخليج العربي، مع مراعاة متطلبات الراحة والتخزين والتجهيزات اللازمة للإبحار لمسافات أطول.

وتتطلب الرحلات البحرية الممتدة تخطيطاً مسبقاً للمسارات ومراجعة الأحوال الجوية والقيود الملاحية، إلى جانب التأكد من جاهزية اليخت وتوافر الوقود والإمدادات المناسبة لطبيعة الرحلة ومدتها. وأشار التقرير إلى أن شركة «كيه جيه إم مارين» توفر خدمات بيع يخوت «ماريتيمو» ودعم مالكيها في منطقة الشرق الأوسط، بما يشمل المساعدة في اختيار اليخوت وتجهيزها للتشغيل وخدمات ما بعد البيع.

وتعكس المقومات البحرية والسياحية التي تتمتع بها دبي تنوع الخيارات المتاحة أمام مالكي اليخوت الفاخرة، سواء للرحلات اليومية أو الإقامة البحرية الممتدة، مستفيدة من تكامل المراسي والمرافق الفندقية والترفيهية والبنية التحتية الساحلية، بما يعزز جاذبية الإمارة وجهة للأنشطة البحرية والسياحة الفاخرة.