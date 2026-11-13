افتتاح مركز رئيسي متكامل لعلامة «إم جي موتور» في الإمارات

أعلنت شركة «إنتر إميرتس موتورز»، الموزع الرسمي لعلامة إم جي موتور«في دولة الإمارات، بالتعاون مع ’إم جي موتور الشرق الأوسط‘، عن افتتاح مركزها الجديد المتكامل لخدمات المبيعات والصيانة وقطع الغيار على شارع الشيخ زايد في دبي. ويمتد المركز على مساحة تزيد على 10,000 متر مربع، ويمثل خطوة مهمة ضمن استثمارات الشركة المتواصلة في قطاع السيارات بدولة الإمارات، ويدعم التزام ’إم جي موتور‘ بتطوير تجربة العملاء في مختلف أنحاء المنطقة.

يأتي افتتاح المركز بعد تجاوز إجمالي مبيعات ’إم جي‘ في الإمارات 50,000 سيارة منذ بدء عمليات شركة ’إنتر إميرتس موتورز‘ في مارس 2021، لتتصدر بذلك العلامات الصينية للسيارات من حيث المبيعات في الدولة خلال هذه الفترة. وارتفعت المبيعات السنوية من 3,000 سيارة في عام 2021 إلى 13,265 سيارة في عام 2025، وقد صممت الشركة المركز الجديد لتلبية احتياجات قاعدة عملائها المتنامية.

ويتمتع المركز الرئيسي بموقع متميز على شارع الشيخ زايد، أحد أبرز المواقع الرئيسية لقطاع السيارات في دبي، ويعد من أكبر مراكز ’إم جي موتور‘ المتكاملة لخدمات المبيعات والصيانة وقطع الغيار في دول مجلس التعاون الخليجي. ويتوافق تصميمه مع أحدث معايير الهوية المؤسسية العالمية لعلامة ’إم جي موتور‘، ويوفر بيئة عصرية لعرض السيارات وبيعها تعتمد على أحدث التقنيات.

ويضم المركز عدة طوابق، تشمل صالة عرض من مستويين تستعرض المجموعة الكاملة من طرازات ’إم جي موتور‘، بما فيها أحدث طرازات المركبات الكهربائية. ويتميز بتصميم عصري يوظف الأدوات الرقمية لتوفير تجربة مريحة وسهلة للعملاء.

وإلى جانب صالة العرض، يضم المركز مجموعة متكاملة من خدمات ما بعد البيع، تشمل: 24 ساحة للخدمة التشغيلية: مجهزة بتقنيات متطورة لتشخيص أعطال السيارات وصيانتها، وإنجاز الخدمات بسرعة أكبر: صممت مرافق المركز لرفع كفاءة العمليات وتقليل فترات انتظار العملاء, وإدارة مركزية للعمليات: يضم المركز طابق ميزانين مخصصاً للمكاتب الإدارية والتنفيذية، ليكون المقر المركزي لإدارة عمليات ’إم جي موتور‘ في دولة الإمارات.

وتماشياً مع أهداف الاستدامة في دولة الإمارات، جهزت الشركة المركز بنظام للطاقة الشمسية يسهم في توفير الطاقة اللازمة لتشغيل مرافقه. وتعكس هذه الخطوة التزام ’إنتر إميرتس موتورز‘ بالممارسات المسؤولة بيئياً واهتمام ’إم جي موتور‘ الأوسع بتطوير حلول التنقل المستدام.

وقال محمد الظاهري، العضو المنتدب لشركة علي وأولاده للسيارات، بهذه المناسبة: يمثل هذا المركز استثماراً مهماً لشركتي إنتر إميرتس موتورز وعلي وأولاده، ويعكس التزامنا طويل الأمد تجاه علامة ’إم جي موتور’ وسوق دولة الإمارات وعملائنا. ويعد شارع الشيخ زايد إحدى أبرز وجهات السيارات في الدولة، ولذلك فإن افتتاح أحد أكبر مراكز ’إم جي موتور’ في دول مجلس التعاون الخليجي في هذا الموقع يمنح العلامة حضوراً يتناسب مع مكانتها في السوق. وسنواصل الاستثمار في شبكة مرافقنا لضمان حصول عملاء ’إم جي’ في مختلف أنحاء دولة الإمارات على أفضل مستويات الخدمة خلال السنوات المقبلة».

وقال جاكي شو، المدير التنفيذي لدى ’إم جي موتور الشرق الأوسط‘: تواصل دولة الإمارات أداء دور أساسي في خطط ’إم جي موتور‘ للتوسع والنمو في المنطقة، وقد حققنا نتائج قوية في السوق الإماراتية خلال السنوات الخمس الماضية. ونركز اليوم على طرح المزيد من الطرازات، ولا سيما مركبات الطاقة الجديدة، وتوسيع شبكة صالات العرض ومراكز الخدمة بما يتناسب مع الزيادة المستمرة في أعداد عملائنا. ويمثل افتتاح هذا المركز الرئيسي خطوة مهمة في تنفيذ خططنا، ويعكس قوة شراكتنا مع ’إنتر إميرتس موتورز‘، موزعنا الرسمي في دولة الإمارات".

من جانبه قال هشام الصحن، المدير العام الأول لشركة ’إنتر إميرتس موتورز‘: صممنا هذا المركز لتلبية احتياجات عملائنا في مختلف مراحل امتلاك السيارة، بدءاً من اختيار السيارة المناسبة وحتى خدمات الصيانة التي يحتاجون إليها على مدى سنوات. ومن خلال توفير 24 ساحة للخدمة التشغيلية وأقسام المبيعات والصيانة وقطع الغيار في موقع واحد، أصبح بإمكاننا استقبال عدد أكبر من السيارات وإنجاز الخدمات في وقت أقصر وتوفير تجربة أكثر سهولة وراحة لعملائنا. فخدمات ما بعد البيع هي أساس بناء علاقات طويلة الأمد تقوم على الثقة، ويتيح لنا هذا المركز بما يوفره من مساحات وتجهيزات متطورة تقديم خدمات عالية الجودة والحفاظ على مستواها باستمرار.

ويعزز افتتاح المركز الرئيسي الجديد على شارع الشيخ زايد مكانة شركة ’إنتر إميرتس موتورز‘ كشريك رئيسي في مسيرة نمو ’إم جي موتور‘ في دولة الإمارات. ويوفر المركز خدمات المبيعات والصيانة وقطع الغيار في موقع واحد، مع اعتماد حلول تشغيل مستدامة، بما يتيح للشركة تلبية احتياجات قاعدة عملاء العلامة المتنامية في الدولة.