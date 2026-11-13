عطل «مايكروسوفت».. مخاوف على استمرارية الأعمال والاتصالات الرقمية

شهدت خدمات البريد الإلكتروني والتطبيقات السحابية التابعة لشركة «مايكروسوفت» الأمريكية اضطرابات واسعة النطاق، امتدت من الولايات المتحدة إلى عدد من الأسواق العالمية، خلال يومي الخميس والجمعة 12 و13 نوفمبر 2026، ما تسبب في صعوبات أمام المستخدمين في الوصول إلى حساباتهم وإرسال الرسائل واستقبالها، وسط جهود مكثفة من الشركة لإعادة الخدمات إلى طبيعتها.

وبحسب تقارير لوكالتي «رويترز» و«أسوشيتد برس»، طالت الاضطرابات خدمة البريد الإلكتروني «أوتلوك»، إلى جانب تطبيقات أخرى ضمن منظومة «مايكروسوفت 365»، بما فيها «تيمز» و«كوبايلوت»، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن تأثير الأعطال التقنية على استمرارية الأعمال والاتصالات الرقمية.

130 ألف بلاغ

وأظهرت بيانات موقع «داون ديتيكتور» المتخصص في رصد الأعطال التقنية، تسجيل نحو 130 ألف بلاغ عن مشكلات في خدمة «أوتلوك» خلال ذروة الاضطرابات في الولايات المتحدة، في مؤشر إلى اتساع نطاق المشكلة وتأثيرها على المستخدمين.

وامتدت البلاغات إلى عشرات الدول والأقاليم، مع انتقال الاضطرابات إلى ساعات العمل الآسيوية، ما زاد الضغوط على الشركة لإيجاد حلول سريعة تضمن استعادة الخدمات بصورة مستقرة.

وشملت المشكلات التي أبلغ عنها المستخدمون صعوبة تسجيل الدخول إلى الحسابات، وتعذر إرسال الرسائل الإلكترونية أو استقبالها، وبطء الاستجابة عند محاولة استخدام بعض التطبيقات والخدمات المرتبطة بالمنصة السحابية.

جهود لاستعادة الخدمات

وأقرت «مايكروسوفت» بوجود اضطرابات تؤثر في عدد من خدماتها، موضحة أن فرقها الفنية تعمل على تحديد الأسباب ومعالجة الخلل الذي أصاب أجزاء من البنية التحتية المسؤولة عن تشغيل التطبيقات. وأشارت الشركة إلى ارتفاع الضغط على بعض مكونات أنظمتها التقنية، ما تسبب في تراجع مستوى الاستجابة وتعطل الوصول إلى خدمات معينة.

وفي إطار محاولات الإصلاح، بدأت الفرق الفنية اتخاذ إجراءات شملت إعادة تشغيل بعض الخوادم المتضررة، وإعادة توجيه حركة البيانات إلى موارد بديلة، بهدف تخفيف الضغط وتحسين استقرار الخدمات.

ورغم رصد مؤشرات على تحسن تدريجي في الأداء، واجهت عمليات الإصلاح صعوبات، ولم تؤكد الشركة في التحديثات المشار إليها استعادة جميع الخدمات بصورة كاملة.

تداعيات على الأعمال

وأعاد العطل تسليط الضوء على الاعتماد المتزايد للشركات والمؤسسات الحكومية والمالية على خدمات الحوسبة السحابية والبريد الإلكتروني، باعتبارها أدوات أساسية لإدارة العمليات اليومية والتواصل وتبادل المعلومات.

ويرى متخصصون أن الأعطال واسعة النطاق تكشف أهمية وجود خطط لاستمرارية الأعمال وقنوات اتصال بديلة، خصوصاً لدى المؤسسات التي تعتمد بصورة مكثفة على الخدمات الرقمية في تنفيذ معاملاتها.

تأتي الاضطرابات في وقت تتوسع فيه «مايكروسوفت» في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن منتجاتها، وتعمل على تعزيز قدرات منصاتها السحابية لاستيعاب الطلب العالمي المتزايد.

وتظل سرعة استعادة الخدمات واستقرارها العامل الحاسم في تحديد حجم التأثير النهائي للعطل، وسط ترقب المستخدمين والمؤسسات لتحديثات رسمية جديدة توضح الأسباب الفنية ومدى اكتمال عمليات الإصلاح.