إطلاق «أرضي داون تاون» ضمن مخطط استثماراتت بقيمة 15 مليار درهم

أعلنت «أرضي»، الشركة المتخصصة في تطوير الوجهات والمجتمعات المتكاملة الراقية، عن إطلاق علامتها التجارية رسميًا، بالتزامن مع الكشف عن «أرضي داون تاون»، أول وسط مدينة متكامل وراقٍ متعدد الاستخدامات في جزيرة المرجان برأس الخيمة. وجاء الكشف خلال حفل إطلاق الشركة، ليعلن انطلاق المشروع الرئيسي ضمن محفظتها التطويرية التي تتجاوز قيمتها الإجمالية 15 مليار درهم، وتمتد على مساحة طابقية إجمالية تبلغ 5.2 مليون قدم مربعة ومساحة مبنية إجمالية تصل إلى 9 ملايين قدم مربعة، موزعة بين مشاريع حضرية وأخرى مطلة على الواجهة البحرية في جزيرة المرجان.

ويقدّم «أرضي داون تاون» تجربة متكاملة تتمحور حول مركز تسوّق عصري يواكب أنماط الحياة المعاصرة، وتضم مجموعة متنوعة من المطاعم وتجارب الطعام، إلى جانب مرافق الضيافة والاستجمام والترفيه، فضلًا عن المكوّن السكني الذي يقدمه «أرضي فيوز» في قلب الوجهة.

تأسست «أرضي» عام 2023 على يد رئيس مجلس إدارتها روميو عبده، ويقودها فريق يمتلك خبرات تمتد لعقود في تطوير الوجهات وصناعة الأماكن وتعزيز هويتها وبناء المجتمعات المتكاملة. وتضم منظومة شركائها «فيرمونت» التابعة لمجموعة «أكور»، و«بيلي كلارك آند بارتنرز»، و«دي بي آركيتكتس»، و«تيرنر إنترناشيونال ميدل إيست»، و«ميراج»، و«مرجان».

وفي كلمته خلال الفعالية، قال عبد الله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة مرجان: تُعد جزيرة المرجان وجهةً أيقونية، ويسهم المطوّرون اليوم في رسم ملامح هويتها. ويُشكّل التزام شركة أرضي تجاه الجزيرة خطوة بالغة الأهمية، حيث يُسهم مشروع «أرضي داون تاون» في إضافة قيمةً كبيرة إلى الوجهة بأكملها ويعزز مكانتها. ويتمثل دورنا، بصفتنا المطوّر الرئيسي، في اتخاذ خطوات استباقية، والالتزام بالمشاريع منذ مراحلها الأولى، ووضع الأسس اللازمة لتمكين شركائنا من التطوير في الجزيرة بثقة. ومن هذا المنطلق، نعمل على توجيه مسيرة النمو بما يخلق فرصًا جديدة وواعدة لإمارة رأس الخيمة.

وفي الكلمة الرئيسية الافتتاحية للحفل، قالت ناتالي بوغدانوفا، المديرة العامة وعضو مجلس الإدارة التنفيذي في شركة «أرضي»: «وفر جزيرة المرجان فرصة استثنائية لتطوير وجهة متكاملة بهذا الحجم على نطاق واسع، حيث تلتقي اليابسة بالمياه، وتتلاقى الطبيعة مع الطموح. ويتيح لنا هذا النطاق الواسع مجالاً للتفكير برؤية ومنظور مختلفين في كيفية تكامل جميع عناصر الوجهة، من المساكن ومرافق الضيافة، إلى التسوق والاستجمام والمساحات العامة. ونطمح إلى الإسهام في المرحلة المقبلة من مسيرة النمو في رأس الخيمة، من خلال تطوير وجهة متعددة الاستخدامات تجمع بين الاستثمار والحياة المجتمعية والتجارب اليومية، توفر بيئة يتطلع الناس إلى العيش فيها والتواصل فيما بينهم والشعور بالانتماء إليها. ومع إطلاق علامتنا اليوم، تبدأ ملامح هذه الرؤية في التشكل على أرض الواقع.

وفي قلب جزيرة المرجان، يجمع»أرضي داون تاون«بين المكونات السكنية والتجارية ومرافق الضيافة والتسوّق والاستجمام ضمن منظومة حضرية متكاملة ومترابطة. ويمتد على مساحة طابقية إجمالية تبلغ 3.5 ملايين قدم مربعة، بما في ذلك»أرضي فيوز«، ويضم شققًا سكنية ومساكن تحمل علامات تجارية ومنازل متصلة (تاون هاوس). وتتجاوز مساحات التسوّق والمطاعم 600 ألف قدم مربعة، تتمحور حول المول العصري، إلى جانب أجنحة مخصصة للمطاعم وتجارب الطعام، وتمتد بمحاذاة ممشى للمشاة مطل على الواجهة المائية بطول 600 متر، ومساحات خضراء صُممت لاستضافة أنشطة الاستجمام والترفيه والفعاليات على مدار العام.

وصُمم»أرضي داون تاون" ليواكب إيقاع الحياة اليومية ويوفر تجربة معيشية راقية وفق أعلى المعايير العالمية؛ إذ يضم ساحات نابضة بالحياة، وبرامج وفعاليات متنوعة على مدار اليوم، ومرافق للصحة والعافية، ومساحات ثقافية مختارة بعناية، بما يتيح للسكان والزوار التنقل بسلاسة بين العمل والاستجمام والثقافة والاحتفال. وتوفر المساحات العامة الرحبة بيئة ترحب بالجميع وتجمع العائلات والجيران عبر تجارب الطعام في الهواء الطلق، والمقاهي المميزة، والفعاليات المجتمعية، فيما تربط أربع حدائق مجتمعية منسقة المنطقة بالمجتمع الأوسع في جزيرة المرجان.

أما الممشى، فقد صُمّم ليكون محورًا حضريًا نابضًا بالحياة تتواصل فيه الأنشطة من النهار حتى ساعات الليل، ويضم متاجر راقية ومفاهيم مبتكرة لتجارب الطعام، إلى جانب مساحات مرنة تستوعب المتاجر والأنشطة المؤقتة والفعاليات المتنوعة. وتتجدد حيويته على مدار العام بفضل المطاعم والفعاليات والأعمال الفنية التركيبية والعروض الضوئية الغامرة.