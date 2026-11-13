«أزهى»: نمو الطلب يعزز جاذبية عقارات عجمان

أكدت شركة «أزهى العقارية» أن الزخم المتواصل الذي يشهده القطاع العقاري في إمارة عجمان يعزز ثقة المستثمرين المحليين والإقليميين بالمشاريع النوعية على الواجهة البحرية، مدفوعاً بطلب متنامٍ على الوحدات السكنية العائلية ذات الجدوى الاستثمارية المستدامة.

وأفادت الشركة، خلال ملتقى استثماري نظمته لشركاء القطاع، بأن النشاط البيعي القوي انعكس إيجاباً على وتيرة تطوير مشروعها «برج أمواج» على كورنيش عجمان، والبالغة استثماراته 1.1 مليار درهم بمساحة بناء إجمالية تصل إلى 137 ألف متر مربع، مع المضي قدماً لإنجازه وتسليمه في الموعد المحدد بنهاية عام 2029.

وشهد الملتقى تكريم أفضل 6 شركات وساطة عقارية تصدرت مبيعات مشاريع الشركة خلال عامي 2025 و2026، تثميناً لدورها في استقطاب رؤوس الأموال وتوسيع رقعة المستثمرين من داخل الدولة وخارجها.

وأوضح محمد حجازي، الرئيس التنفيذي التجاري لشركة «أزهى العقارية»، أن سوق عجمان العقاري بات وجهة رئيسية للمستثمرين الباحثين عن عوائد مجزية ومواقع شاطئية استراتيجية، مشيراً إلى أن الإقبال على «برج أمواج» يعكس فاعلية الشراكة مع شبكات التوزيع والوساطة في دعم النشاط التجاري للإمارة ورفد السوق بمنتجات تلبي تطلعات التملك طويل.

وأضاف: إن ما نشهده اليوم من إقبال واسع على «برج أمواج» يبرهن على نجاح رؤيتنا في تقديم منتج سكني يوازن بين المساحات العائلية الرحبة، والموقع الشاطئي الاستراتيجي، والجدوى الاستثمارية المستدامة. ونحن حريصون من خلال هذه الفعاليات على مواصلة تمكين شبكة شركائنا وتقديم حلول وتسهيلات سداد مرنة تتيح لعملائنا تحقيق أعلى قيمة استثمارية ممكنة تمهيداً للتسليم في نهاية عام 2029".

وتؤكد «أزهى العقارية» من خلال هذا الحدث التزامها الراسخ بتوفير بيئة أعمال تحفيزية متكاملة تدعم شركاء النجاح، إلى جانب إتاحة حلول سداد ميسرة وخصومات مرحلية تتيح للمتعاملين الاستفادة من العوائد الاستثمارية والقيمة السكنية المستدامة التي يجسدها «برج أمواج» كأحد أبرز المعالم المعمارية الحديثة على واجهة الإمارة البحرية.