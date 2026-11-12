تقارير عن علاقة ثانية تعيد مؤسس «إنفيديا» بقوة إلى دائرة الجدل

تواجه شركة «إنفيديا» الأمريكية موجة جديدة من الجدل، بعدما نشرت تقارير صحفية مزاعم بشأن علاقة عاطفية ثانية لمؤسسها المشارك جنسن هوانغ، هذه المرة مع مسؤولة تنفيذية داخل الشركة، في تطور يثير تساؤلات بشأن الحوكمة المؤسسية وتضارب المصالح، ويضيف مزيداً من التعقيدات إلى الأزمة التي أحاطت بأحد أبرز قادة صناعة الذكاء الاصطناعي عالمياً.

وبحسب ما نُسب إلى صحيفة «نيويورك تايمز»، فإن العلاقة الثانية المزعومة ترتبط بكيمبرلي باول، وهي مسؤولة تنفيذية في قطاع الرعاية الصحية بشركة «إنفيديا»، بعدما كانت تقارير سابقة قد تناولت علاقة شخصية لهوانغ بسيدة أعمال صينية، وأثارت تساؤلات بشأن مخاطر أمنية محتملة.

وتشير المزاعم الجديدة إلى ظهور هوانغ وباول في مقطع مصور داخل أحد فنادق مدينة سان خوسيه الأمريكية، خلال مؤتمر للشركة في مارس 2026، وسط روايات من موظفين تحدثوا عن طبيعة العلاقة بين الطرفين.

وتختلف طبيعة الجدل الجديد عن القضية الأولى، إذ تركز التساؤلات هذه المرة على مدى الالتزام بقواعد الحوكمة وسياسات العلاقات الشخصية داخل المؤسسات الكبرى، خصوصاً عندما تتعلق المزاعم بمسؤول تنفيذي وموظفة قد تكون ضمن نطاق إشرافه الإداري.

أما القضية السابقة، فقد ارتبطت بتقارير عن علاقة شخصية مع سيدة أعمال يُشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية، وهي شبهات لم تثبت قضائياً، وأثارت مخاوف بشأن احتمال تعرض معلومات تجارية حساسة للخطر.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه أهمية الاستقرار الإداري لشركة «إنفيديا»، التي تحتل موقعاً محورياً في سوق المعالجات المتقدمة المستخدمة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيل مراكز البيانات.

ويرى محللون أن التحدي الأكبر أمام الشركة لا يقتصر على الجدل المتعلق بالحياة الشخصية لقيادتها، وإنما يمتد إلى قدرة مجلس الإدارة على ضمان الشفافية واستقلالية التحقيقات والمحافظة على ثقة المستثمرين والعملاء.

وتبرز أهمية القضية في ظل الاعتماد الكبير على تقنيات «إنفيديا» من جانب شركات التكنولوجيا العالمية، ما يجعل أي اضطرابات محتملة في إدارتها موضع اهتمام واسع في الأسواق المالية.