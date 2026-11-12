مساهمو «أورينت للتأمين» يوافقون على مضاعفة رأس مال الشركة إلى مليار درهم

أعلنت شركة «أورينت للتأمين» عن موافقة مساهميها على زيادة رأس مال الشركة بنسبة 100%، من 500 مليون درهم إلى مليار درهم، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية مؤخراً. وجاءت موافقة المساهمين بناءً على توصية مجلس إدارة الشركة، في خطوة مهمة ضمن استراتيجيتها طويلة الأمد لتعزيز مركزها المالي.

ومن المقرر تنفيذ زيادة رأس المال البالغة 500 مليون درهم من خلال إصدار أسهم منحة للمساهمين الحاليين، على أن تخضع إجراءات التنفيذ للحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة من هيئة سوق المال والمصرف المركزي لدولة الإمارات. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز قاعدة رأس مال الشركة ودعم خططها للنمو والتوسع على المدى الطويل، بما يعزز قدرتها على الاستفادة من الفرص المتاحة في قطاع التأمين.

وقال عمر الأمين، رئيس مجموعة «أورينت للتأمين»: تمثل موافقة المساهمين محطة مهمة في مسيرة «أورينت للتأمين»، وتأتي في إطار استراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز قاعدة رأس مال الشركة، بما يدعم نمونا المستدام ويعزز قدرتنا على مواكبة تطورات السوق وتلبية احتياجات العملاء وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين. كما تعكس هذه الخطوة ثقتنا بمستقبل الشركة والتزامنا بالحفاظ على مركز مالي قوي يدعم طموحاتنا خلال المرحلة المقبلة.

وستعلن «أورينت للتأمين»عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بتنفيذ زيادة رأس المال عقب الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، ووفقاً لمتطلبات الإفصاح المعمول بها في الأسواق المالية.