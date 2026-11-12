«ميدتشينز» و«ستاندرد تشارترد» يبرمان شراكة مصرفية استراتيجية

أعلنت شركة «ميدتشينز»، وهي منصة للأصول الرقمية مرخّصة من قبل سلطة تنظيم الأصول الافتراضية لتقديم خدمات الوساطة والتداول للمستثمرين الأفراد والمؤسسات والمستثمرين المؤهلين، عن إبرام شراكة مصرفية استراتيجية مع «ستاندرد تشارترد».

وبموجب هذه الشراكة، سيوفر «ستاندرد تشارترد» لشركة ميدتشينز مجموعة من الخدمات المصرفية، تشمل خدمات التسوية بالعملات التقليدية، وإدارة حسابات منفصلة ومخصصة لأموال العملاء، إلى جانب الخدمات المصرفية بالمراسلة، بما يسهم في دعم العمليات التشغيلية اليومية لميدتشينز وتعزيز كفاءة عمليات التسوية.

وقالت رولا أبو منه، الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد في الإمارات والشرق الأوسط وباكستان: رسخت دولة الإمارات مكانتها بوصفها إحدى أبرز البيئات التنظيمية العالمية في مجال الأصول الرقمية، ومركزاً عالمياً للنشاط المالي. وتوفر هذه المكانة بيئة مواتية للتعاون بين شركات الأصول الرقمية الخاضعة للرقابة التنظيمية والمؤسسات المالية العريقة. وتُجسّد شراكتنا مع ميدتشينز هذه الفرصة على أرض الواقع، حيث يقدّم ستاندرد تشارترد الخدمات المصرفية اللازمة لدعم أنشطتها المؤسسية، بما في ذلك إمكانات تسوية المعاملات بالعملات النقدية، والحسابات المنفصلة والمخصصة لأموال العملاء، والخدمات المصرفية بالمراسلة.

من جانبه، قال باسل العسكري، الرئيس التنفيذي لشركة «ميدتشينز»: تتحرك رؤوس الأموال المؤسسية باستمرار بين الأسواق التقليدية والرقمية، مما يتطلب بنية تحتية قادرة على مواكبة هذه التطورات. وبالنسبة إلى المستثمرين المؤسسيين، ينبغي أن تتكامل خدمات الأصول الرقمية مع المنظومة المصرفية التي تدعم أنشطتهم الأوسع نطاقاً. وتوفر شراكتنا مع ستاندرد تشارترد هذا التكامل ضمن خدمات ميدتشينز المؤسسية، الأمر الذي يدعم عملاءنا من مع انتقال رؤوس الأموال بين الأسواق التقليدية وأسواق الأصول الرقمية.

وتجمع هذه الشراكة بين منصة ميدتشينز المرخّصة من قبل سلطة تنظيم الأصول الافتراضية ومؤسسة مصرفية دولية عريقة، بما يربط أنشطة الأصول الرقمية المؤسسية بالبنية التحتية المصرفية الداعمة للتسوية بالعملات التقليدية. كما تقدّم مثالاً عملياً على قدرة المنظومة المالية والتنظيمية في الإمارات على الربط بين الابتكار والإمكانات المصرفية الراسخة بما يدعم الأعمال الدولية.