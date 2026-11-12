«إم جي موتور» الشرق الأوسط تستعرض تقنياتها الجديدة في معرض المركبات الكهربائية بدبي

تشارك «إم جي موتور الشرق الأوسط» في معرض المركبات الكهربائية العالمي 2026، والذي انطلقت فعالياته في مركز دبي التجاري العالمي وتختتم اليوم. وعرضت الشركة أربع سيارات تعمل بتقنيات كهربائية وهجينة وهجينة قابلة للشحن، لتسلط الضوء على الخيارات المتنوعة المتاحة للعملاء الذين يفكرون في الانتقال إلى السيارات الكهربائية والهجينة.

واستعرضت «إم جي»، تحت شعار «الشغف بروح كهربائية»، أحدث ابتكاراتها والتطورات التي حققتها في مجال التنقل الكهربائي، بدءاً من تقنيتَي Hybrid+ و Plug-in Hybrid+ وصولاً إلى تقنية بطاريات SolidCore من الجيل الجديد، التي تعتمد على الحالة شبه الصلبة. وتتكامل هذه الابتكارات مع أنظمة ذكية لإدارة الطاقة وأنظمة نقل حركة هجينة متطورة، لتوفر كفاءة أعلى وتسارعاً أكثر سلاسة وأداءً أفضل، إلى جانب تعزيز السلامة والموثوقية. ونظراً لاختلاف تفضيلات العملاء ومسافات القيادة والبنية التحتية للشحن بين أسواق الشرق الأوسط، تعمل إم جي موتور على تطوير مجموعة متنوعة من الطرازات التي تمنح السائقين خيارات أوسع عند التفكير في الانتقال إلى السيارات الكهربائية والهجينة.

وتضم مجموعة السيارات التي تعرضها إم جي في المعرض كلاً من إم جي Cyberster وإم جي 07 PHEV وإم جي HS HEV وإم جي RX9 PHEV، حيث يمثل كل طراز جانباً مختلفاً من مجموعتها المتنامية من مركبات الطاقة الجديدة.

وتتصدر المجموعة سيارة إم جي Cyberster، وهي سيارة رودستر كهربائية بالكامل تجمع بين التصميم اللافت والأداء القوي، لتؤكد أن القيادة الكهربائية يمكن أن تقدم تجربة ممتعة ومثيرة. وترافقها سيارة إم جي 07 PHEV، التي تبرز اهتمام الشركة بتصاميم وتقنيات الجيل الجديد واستثماراتها المستمرة في الابتكار.

أما السائقون الذين يرغبون في الاستفادة من التقنيات الهجينة في تنقلاتهم اليومية، فتوفر لهم سيارة إم جي HS HEV محركاً يعمل بالبنزين إلى جانب التقنية الهجينة، ما يتيح لها قطع مسافة إجمالية تصل إلى 1,287 كيلومتراً، لتناسب التنقل اليومي والرحلات الطويلة على حد سواء. وتكتمل المجموعة بسيارة إم جي RX9 PHEV، التي تقدم التقنية الهجينة القابلة للشحن ضمن فئة المركبات الرياضية متعددة الاستعمالات كبيرة الحجم. وتجمع السيارة بين المساحة الرحبة ومرونة الاستخدام، مع إمكانية القيادة بالطاقة الكهربائية في الرحلات القصيرة والاعتماد على محرك البنزين عند قطع مسافات أطول.

وقال جاكي شو، المدير التنفيذي لدى «إم جي موتور الشرق الأوسط:»تتنوع احتياجات العملاء في الشرق الأوسط وتفضيلاتهم عند اختيار السيارة، فالبعض يتطلع إلى الانتقال إلى السيارات الكهربائية بالكامل، بينما يفضل آخرون كفاءة السيارات الهجينة في استهلاك الوقود أو المرونة التي توفرها السيارات الهجينة القابلة للشحن. ونحرص في إم جي موتور على فهم هذه الاحتياجات واستباق تطلعات عملائنا، وتوفير خيارات تلائم مختلف متطلباتهم. وتعكس مشاركتنا في معرض EV World التزامنا بهذا التوجه، وحرصنا على تعريف المزيد من العملاء بالخيارات المتاحة أمامهم، وإبراز المزايا التي تقدمها السيارات الكهربائية والهجينة لمختلف أساليب الحياة واحتياجات القيادة«.

وتعتمد إم جي موتور في تطوير مجموعة مركبات الطاقة الجديدة على الخبرات والإمكانات التي توفرها شركتها الأم»سايك موتور"، بما يشمل الخبرات الهندسية العالمية والتقنيات المتقدمة وقدرات البحث والتطوير. ويسهم هذا الدعم في تعزيز خطط إم جي لتوسيع مجموعتها من السيارات الكهربائية والهجينة وطرح طرازات جديدة تلبي احتياجات العملاء في الشرق الأوسط.