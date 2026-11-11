«نوفوس لويالتي» الهندية تفتتح مكتباً إقليمياً في دبي

أعلنت شركة «نوفوس لويالتي» (Novus Loyalty Limited)، المتخصصة في تقنيات ولاء المؤسسات وإشراك العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمدرجة في بورصة بومباي، افتتاح مكتب إقليمي جديد في دبي، في خطوة تستهدف تعزيز حضورها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والاستفادة من النمو المتسارع للطلب على الحلول الرقمية المخصصة لتعزيز تجربة العملاء، والاحتفاظ بهم.

ويمثل المكتب الجديد قاعدة للشركة لتوسيع أعمالها الدولية، وتعزيز علاقاتها مع البنوك وشبكات الدفع وشركات التكنولوجيا المالية والتجار والمؤسسات الكبرى، إلى جانب تطوير شراكات استراتيجية، تتيح توسيع نطاق حلولها التقنية في الأسواق الإقليمية.

وتأتي الخطوة في وقت تتزايد فيه أهمية برامج الولاء الرقمية في قطاعات الخدمات المصرفية وتجارة التجزئة والسفر والضيافة والتجارة الإلكترونية، مع توجه المؤسسات إلى توظيف الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات لتقديم عروض ومكافآت أكثر تخصيصاً، وتحسين التفاعل مع العملاء عبر مختلف قنوات الاتصال.

وتشير تقديرات «ResearchAndMarkets.com» إلى أن سوق الولاء في الشرق الأوسط مرشح للنمو من نحو 3.4 مليارات دولار في 2026 إلى 5.6 مليارات دولار بحلول 2030، ما يعكس اتساع الفرص أمام الشركات المتخصصة في تطوير منصات المكافآت، وإدارة علاقات العملاء.

وفي إطار توسعها الإقليمي عينت «نوفوس لويالتي» جاي شاه رئيساً للأعمال والاستراتيجية الدولية، لقيادة خطط النمو والعلاقات المؤسسية والشراكات الاستراتيجية في الأسواق ذات الأولوية، ويتمتع شاه بخبرة، تتجاوز 15 عاماً في قطاعات الولاء والمكافآت والخدمات المصرفية والتكنولوجيا المالية، مع خبرة في تطوير الأعمال بمنطقة الخليج والشرق الأوسط.

وقال شاه، إن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي توفر فرصاً كبيرة في ظل توجه الشركات إلى تطوير تجارب أكثر ترابطاً وقيمة للعملاء، مؤكداً أن الشركة تستهدف توظيف قدراتها التقنية، وخبرتها الإقليمية لبناء شراكات مع البنوك وشبكات الدفع والتجار والمؤسسات، وتقديم حلول تعزز تفاعل العملاء، وتفتح آفاقاً جديدة للنمو.

من جانبه قال ديباك تومار، الرئيس التنفيذي للشركة، إن افتتاح مكتب دبي يمثل محطة مهمة في مسيرة توسعها الدولي، ويتيح تقريب حلولها التقنية من المؤسسات في المنطقة، مشيراً إلى تطلع الشركة إلى ترسيخ مكانتها عالمياً في تقنيات الولاء، وتقديم منصات قابلة للتوسع، تدعم بناء علاقات طويلة الأمد بين المؤسسات وعملائها.

وتقدم الشركة مجموعة من الحلول، تشمل منصات ولاء المؤسسات، وعروض المكافآت المرتبطة بالبطاقات، وبرامج حوافز الموظفين والشركاء، وأسواق المكافآت، وحلول إشراك التجار، كما تطور تقنيات قائمة على واجهات برمجة التطبيقات، تتيح التكامل مع الأنظمة القائمة، وتخصيص العروض وتحفيز المعاملات، وتعزيز الاحتفاظ بالعملاء، إلى جانب مبادرتها «NoCXy AI» لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في هذا المجال.

وتخدم «نوفوس لويالتي» أكثر من 100 عميل من المؤسسات، وتعالج ما يزيد على 400 مليون معاملة شهرياً، وتدعم أكثر من 40 مليون مستهلك، وسجلت إيرادات بقيمة 800 ألف دولار، خلال النصف الأول من السنة المالية 2027، بنمو 32.27 %، فيما تواصل تعزيز عملياتها الدولية انطلاقاً من مقرها الرئيسي في جوروجرام بالهند ومكاتبها في مومباي ودبي.