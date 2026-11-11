«ديجيتال لاب»: الذكاء الاصطناعي يوسع فرص الاقتصاد الإبداعي

أكد المهندس محمد سعيد، مدير الذكاء الاصطناعي والتطوير في شركة «ديجيتال لاب»، أن التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي تعيد تشكيل صناعة المحتوى والاقتصاد الإبداعي، وتفتح فرصاً واسعة أمام المبدعين ورواد الأعمال، مشيراً إلى أن سهولة الوصول إلى أدوات الإنتاج المتقدمة لن تكون وحدها معيار النجاح، بل ستتزايد أهمية الأفكار الأصيلة والتجارب الإنسانية والقدرة على بناء الثقة والتواصل مع الجمهور.

وأوضح سعيد، خلال مشاركته في جلسة «اقتصاد الإبداع والتجارب» (Creative & Experience Economy)، ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض MWC الدوحة 2026، أن الذكاء الاصطناعي التوليدي أحدث تحولاً في آليات إنتاج المحتوى، بعدما أصبحت أدوات كانت تتطلب سابقاً فرقاً متخصصة وميزانيات كبيرة متاحة للأفراد عبر الهواتف الذكية والتطبيقات الرقمية، ما وسع قاعدة المشاركين في الاقتصاد الإبداعي وفتح المجال أمام مواهب جديدة.

وقال إن «الذكاء الاصطناعي يمنح الجميع القدرة على إنتاج المحتوى، لكنه لا يمنح الجميع فكرة تستحق أن تُروى»، مؤكداً أن الرؤية الإبداعية وفهم احتياجات الجمهور يظلان العاملين الأكثر تأثيراً في تحديد قيمة المحتوى وقدرته على تحقيق الانتشار والتأثير.

الأصالة تصنع الفارق

وأشار سعيد إلى أن الانتشار المتزايد للمحتوى المُولّد بالذكاء الاصطناعي في الصور والفيديو والموسيقى سيجعل الأصالة الإنسانية ميزة تنافسية أكثر أهمية، في ظل الوفرة الكبيرة في المحتوى الرقمي. وأضاف أن ارتباط الجمهور بصناع المحتوى لا يرتبط بجودة الإنتاج وحدها، وإنما يعتمد أيضاً على المصداقية والتجارب الشخصية والهوية الثقافية التي تمنح كل مبدع طابعاً يصعب تقليده.

وأكد أن العلاقة المستقبلية بين الإنسان والآلة تقوم على التكامل وليس المنافسة، إذ تتيح التكنولوجيا توسيع آفاق الخيال وتحويل الأفكار إلى تجارب مبتكرة، بينما تظل التجربة الإنسانية والمشاعر والذاكرة مصادر أساسية للتميز الإبداعي.

الهوية في قلب الابتكار

وفيما يتعلق بفرص الاقتصاد الإبداعي في المنطقة، شدد سعيد على ضرورة الانتقال من استهلاك التكنولوجيا العالمية إلى المشاركة في تطويرها وصناعة تجارب رقمية تعكس الهوية العربية وخصوصيتها الثقافية.

وأوضح أن تقنيات الواقع المعزز والواقع الممتد والذكاء الاصطناعي تتيح فرصاً واسعة لإحياء التراث العربي وتقديم التاريخ والحضارات للأجيال الجديدة بأساليب تفاعلية، مع مراعاة اللغة والثقافة واللهجات المحلية، مؤكداً أهمية مشاركة المبدعين والفنانين والمؤرخين والمؤسسات الثقافية في تصميم هذه التجارب.

وقال: «طموحنا لا يجب أن يقتصر على جعل التكنولوجيا العالمية تتحدث العربية، بل أن نجعلها تفهم ثقافتنا وهويتنا وتاريخنا»، مشيراً إلى أن المنطقة تمتلك فرصة لتكون شريكاً أساسياً في صناعة مستقبل التجارب الرقمية.

التكنولوجيا تعزز التجارب الواقعية

وتطرق سعيد إلى دور التقنيات الغامرة في تطوير التجارب السياحية والثقافية، موضحاً أن القيمة الحقيقية للواقع المعزز لا تتمثل في استبدال التجربة الواقعية بالعوالم الافتراضية، وإنما في إثرائها وتعميقها، من خلال تطبيقات تتيح للزوار استكشاف تاريخ المتاحف والوجهات السياحية ومكوناتها الثقافية بصورة تفاعلية.

كما دعا إلى إعادة النظر في معايير قياس نجاح التكنولوجيا، بحيث لا تقتصر على ساعات الاستخدام أو حجم التفاعل الرقمي، بل تشمل القيمة التعليمية والثقافية والاجتماعية التي تقدمها للمستخدم، ومدى إسهامها في تحسين جودة الحياة.

واختتم سعيد بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستمنح الأفضلية للمؤسسات والمبدعين القادرين على الجمع بين الابتكار التكنولوجي والهوية الإنسانية والثقافية، لافتاً إلى أن أدوات الإبداع أصبحت متاحة على نطاق أوسع بفضل الذكاء الاصطناعي، فيما ستظل الأفكار الأصيلة والمصداقية والثقة عوامل حاسمة في تحقيق التميز والتأثير.