«سيراميك رأس الخيمة» توسّع حضورها الأوروبي عبر «كلودي»

تعزز مجموعة «سيراميك رأس الخيمة» حضورها في قطاع تجهيزات المطابخ والحمامات، وتوسع نطاق أعمالها في الأسواق الأوروبية، مستفيدة من استحواذها على مجموعة «كلودي» الألمانية المتخصصة في تصنيع الصنابير وأنظمة الاستحمام، ومن الشراكة الصناعية والتجارية الممتدة بين الجانبين منذ عام 2006، بما يدعم تنويع المنتجات وتعزيز التكامل في التصنيع والتوزيع.

وتشارك «كلودي»، التابعة لمجموعة «سيراميك رأس الخيمة»، في معرض «داون تاون ديزاين 2026»، الذي أقيم في حي دبي للتصميم خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر، من خلال جناحها رقم «A19»، حيث تعرض مجموعة مختارة من حلول الحمامات، إلى جانب تعاون تصميمي مع المهندس المعماري جو تابت، مؤسس شركة «جي تي بارتنرز»، يجمع بين الرؤية المعمارية والتصميم العصري وكفاءة استخدام المواد.

وقال عبدالله مسعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «سيراميك رأس الخيمة»، إن «كلودي» تمتلك خبرة تقارب مئة عام في تصنيع الصنابير وأنظمة الاستحمام عالية الجودة، ولديها منشآت تصنيع في ألمانيا والنمسا والمجر والإمارات، وتعتمد على أحدث التقنيات الهندسية الألمانية، فيما تنتشر منتجاتها في أسواق أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.

وأضاف أن العلاقة بين الطرفين تعود إلى عام 2006، عندما أسسا مشروعاً مشتركاً تحت علامة «كلودي رأس الخيمة»، لإنتاج وتسويق تجهيزات المطابخ والحمامات في أسواق الشرق الأوسط. وشهدت الشراكة نمواً متواصلاً على مدى السنوات الماضية، وحققت أداءً تجارياً مربحاً وهوامش ربح مستدامة، ما عزز متانة أعمالها وقدرتها على التعامل مع ظروف السوق.

وأوضح مسعد أن الاستحواذ يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز أعمال «سيراميك رأس الخيمة» في ألمانيا والأسواق الأوروبية، وتوسيع محفظة منتجاتها لتشمل الصنابير، بما يتيح تقديم حلول أكثر تكاملاً للمطابخ والحمامات، ويدعم انتشار علامة «كلودي» في الأسواق الرئيسية للمجموعة.

ومن المتوقع أن يحقق الاستحواذ تكاملاً تشغيلياً وتصنيعياً بين الطرفين، من خلال الاستفادة من شبكة المصانع القائمة في أوروبا والإمارات وآسيا، إلى جانب تعزيز كفاءة الإنتاج وسلاسل الإمداد والاستفادة من شبكات التوزيع والخبرات الفنية والتجارية لدى الجانبين.

وأشار مسعد إلى أن المجموعة تستهدف تطوير العلامة الألمانية العريقة، من خلال تمويل استراتيجيتها ودعم تحديث عملياتها وتوسيع نطاق التحول الرقمي فيها، فضلاً عن الاستفادة من شبكة «سيراميك رأس الخيمة» لتعزيز قيمة منتجات الصنابير وزيادة انتشارها في الأسواق.

وفي معرض «داون تاون ديزاين»، يستعرض التعاون مع جو تابت العلاقة بين الشكل والتناسب والمواد والوظيفة، عبر الجمع بين خبرة «كلودي» في تجهيزات الحمامات والرؤية المعمارية التي طورها تابت على مدى أكثر من 25 عاماً في مشاريع الضيافة والمساكن والمشاريع متعددة الاستخدامات والتخطيط العمراني.

ويقدم التعاون ثلاث مجموعات رئيسية، هي «كلودي ريفلو»، التي تتميز بتصميماتها الدائرية، و«كلودي ريفريم»، التي تستلهم الأشكال الهندسية المربعة بزوايا ناعمة، إلى جانب «كلودي مودوس»، التي توفر خيارات متنوعة لأحواض الغسيل. ولا يقتصر التركيز في هذه المجموعات على المظهر الجمالي والوظيفة، بل يمتد إلى كفاءة استخدام المواد وتقنيات التصنيع التي تسهم في تحسين استهلاك الموارد وتقليل البصمة الكربونية للمنتجات.

كما ضم جناح الشركة مجموعة واسعة من حلول الحمامات، تشمل مجموعة «كلودي ريمال» من تصميم سحر مدانات، ومجموعة «كلودي كلينترونيك أدفانس»، إلى جانب مجموعات «كلودي ريو» و«كلودي دوريا» و«كلودي سيلفيا» و«كلودي كورا». ويشمل العرض أيضاً لوحات الضغط «كلودي يونيفيكس» ضمن القسم التقني، فضلاً عن مجموعات «كلودي رينون» و«كلودي ديكوس» و«كلودي نوفا فونتي» و«كلودي سونا».

وأتاح المعرض للمهندسين والمصممين والمتخصصين في قطاعات التصميم والإنشاءات التعرف إلى توجهات «كلودي» في تطوير تجهيزات تجمع بين الجمال والعملية والابتكار، كما يبرز دور التصميم وكفاءة التصنيع في تطوير حلول متكاملة تلبي احتياجات المشاريع السكنية والفندقية والتجارية.