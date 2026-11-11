«YANGWANG» تكشف عن طرازها الجديد «ALTIOR» للمرة الأولى عالمياً في أبوظبي

كشفت YANGWANG، العلامة الرائدة للسيارات الفاخرة العاملة بالطاقة الجديدة من BYD، عن سيارة ALTIOR الكهربائية بالكامل للمرة الأولى عالمياً في أبوظبي. تجسد ALTIOR مفهوماً متقدماً للقوة، وتجمع في تصميمها عمق الثقافة الصينية مع الرؤية المعاصرة للفخامة الفائقة. ويتجلى هذا المفهوم في الحضور المهيب للسيارة، وهندستها المتقدمة والإتقان الكبير في صناعتها. وتعكس هذه العناصر مجتمعة طموح العلامة في تقديم تجربة استثنائية تجمع بين الطابع الثقافي والتجربة الشخصية.

وتستمد السيارة قوتها من أعماق الثقافة الصينية؛ إذ تشكل التقاليد الجمالية المتوارثة عبر آلاف السنين مصدر إلهام رئيسياً في تصميمها، فيما تضفي مهارات الحرفيين ودقة التقنيات الهندسية الحديثة طابعاً معاصراً على هذا الإرث. وتنعكس هذه الرؤية في مختلف تفاصيل السيارة، بدءاً من حضورها اللافت عند الوصول، إلى التصميم المريح لمقصورتها، حيث تتكامل تفاصيلها لتمنح المستخدمين تجربة شخصية بامتياز.

وفي هذا السياق، قالت ستيلا لي، نائبة الرئيس التنفيذي لشركة BYD: تجمع ALTIOR بين روح الثقافة الصينية ورؤيتنا الطموحة لتقديم تجربة استثنائية لمستخدمي السيارة. وقد تعاون مهندسونا ومصممونا وحرفيونا لتقديم رؤية معاصرة لهذا الإرث، تجسدت بأبهى صورة في التصميم والحرفية والتقنيات المتقدمة. وكانت النتيجة سيارةً متفردة تتجلى الفخامة في أدق تفاصيلها وتختزل في جوهرها مفهوم القوة. وهذه السيارة تعكس رؤيتنا المتميزة لمستقبل الفخامة الصينية.

من جانبه، قال لوكاس بيليود، المدير العام لشركة الفطيم للتنقل الكهربائي: إن استضافة حفل إطلاق عالمي بهذا الحجم في أبوظبي يعكس المكانة المرموقة لدولة الإمارات في قطاع التنقل بالطاقة الجديدة؛ خصوصاً وأن المستهلكين هنا يتمتعون بذوق رفيع ويتوقعون تجربة متكاملة تجمع بين الفخامة والتقنيات المتقدمة والإبداع في التصميم دون أي مساومة على الجودة. وتُجسّد ALTIOR الآفاق التي يمكننا بلوغها في هذا المجال، ونفخر بالتعاون مع YANGWANG لاستعراض رؤيتها للفخامة الفائقة أمام العالم انطلاقاً من الإمارات.

تستقي السيارة اسمها ALTIOR من كلمة لاتينية تعني «أعلى»، في إشارة إلى طموحها المتميز للارتقاء بمفهوم الفخامة إلى أعلى المستويات من خلال الجمع بين العمق الثقافي والتجربة الشخصية والتقدم التقني.

أما اسم السيارة باللغة الصينية فهو «Dingyao»، ويجمع بين حضور وأهمية إناء «الدينغ» في الثقافة الصينية من جهة ومفهوم التألق والسطوع من جهة أخرى. ويعكس هذا التلاقي بين القوة والضوء جوهر تصميم السيارة؛ فهي متينة ومتناسقة في أبعادها، ومتقنة ومعبّرة في تفاصيلها.

وتستلهم ALTIOR تصميمها من إناء «الدينغ»، وهو وعاء احتفالي برونزي يعود إلى الثقافة الصينية القديمة، واستغرقت عملية التصميم ثلاث سنوات لبناء حضور قوي وأبعاد ضخمة شكّلت نقطة انطلاق ثقافية لسيارة تعكس أعلى درجات الثقة والوقار.

ويضفي البروز الأمامي القصير والواجهة الأمامية شبه العمودية طابعاً هندسياً فريداً على تصميم السيارة. إضافة إلى ذلك، يمتد خطّان متوازيان لــ 4.8 متر على طول الهيكل، مما يضفي مستوى استثنائياً من الاستمرارية والحيوية على المظهر الجانبي للسيارة.

يأتي تصميم السيارة بطول 5,600 مم، وعرض 2,030 مم، وارتفاع 1,590 مم، مع قاعدة عجلات بطول 3,500 مم. وتجمع السيارة بين الأبعاد الخارجية المهيبة والمساحة الداخلية الرحبة. كما تساهم المسافة البالغة 740 مم بين مركز العجلات الأمامية ودواسات السائق في تعزيز مظهرها المميز.

وتتوفر السيارة بثلاثة خيارات لتصميم العجلات قياس 21 بوصة، ما يعكس جوانب مختلفة من تصميمها؛ وتشمل هذه الخيارات التصميم متعدد الأذرع، والأقراص المصقولة، والعجلات ذات الأغطية المغلقة بالكامل. وقد تم تجهيز جميع هذه الخيارات بإطارات منخفضة الضوضاء مقاس 275/45.

تم تصميم الشبكة الأمامية لسيارة ALTIOR لتكون بمثابة تحفة فنية مستوحاة من عالم المجوهرات الراقية؛ حيث تم اختيار مكونات الشبكة وتلميعها بعناية كبيرة مع تثبيت كل واحدة منها على حدة للخروج بهيكل نهائي يتفاعل مع تغيرات الضوء، ويكشف عن مستويات جديدة من العمق والتألق مع اختلاف زاوية الرؤية.

ويضفي الترتيب الدقيق إيقاعاً بصرياً مميزاً على واجهة السيارة، حيث يبرز في وسطها شعار YANGWANG المستوحى من الكتابة الصينية القديمة على العظام، ويشكل ذلك تجسيداً معاصراً للدقة الفائقة التي نجدها في عالم المجوهرات الراقية.

ويعزز نظام الإضاءة الموجود في السيارة الشعور بالتميز؛ إذ تدور اثنتا عشرة وحدة إضاءة وتضيء بالتتابع من الخارج باتجاه وسط السيارة لتستقبل المالك بمشهد احتفالي عند اقترابه منها.

ويكتمل التصميم الخارجي المميز للسيارة مع الأبواب متقابلة الفتح؛ حيث تفتح الأبواب الأمامية بزاوية تصل إلى 80 درجة، بينما تفتح الخلفية بزاوية 90 درجة، مما يوفر راحة أكبر في دخول المقصورة. وتم تزويد الأبواب بمظلات خاصة مستلهمة من قاعة الصلاة في مجمع معبد السماء بالصين.