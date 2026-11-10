التضخم الأمريكي يعصف بوول ستريت.. والأسهم الأوروبية واليابانية تتحدى الهبوط

تباين أداء أسواق الأسهم العالمية خلال تعاملات الثلاثاء بعدما تعرضت بورصة وول ستريت لضغوط بيعية قوية إثر صدور بيانات تضخم أمريكية تجاوزت التوقعات، وأعادت المخاوف من تشديد السياسة النقدية، في حين نجحت الأسواق الأوروبية واليابانية في تحقيق مكاسب مدعومة بتراجع أسعار النفط وانتعاش أسهم التكنولوجيا والقطاعات المالية.

وفي نيويورك، تراجعت المؤشرات الأمريكية الرئيسية، بعدما أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.4% خلال أكتوبر، متجاوزاً توقعات المحللين البالغة 0.3%، فيما ارتفع التضخم الأساسي بنسبة 0.3%، ما عزز احتمالات مواصلة الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة.

وانخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 0.52%، وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.76%، فيما خسر مؤشر «ناسداك» المركب نحو 1.32 %، وفق أحدث البيانات المتاحة خلال إعداد التقرير.

وأدت بيانات التضخم إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين إلى نحو 4.74%، فيما اقترب عائد السندات العشرية من 5%، ما زاد الضغوط على تقييمات أسهم التكنولوجيا وشركات النمو.

وتزامنت هذه التطورات مع استمرار اهتمام المستثمرين بمستقبل الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، وترقب الطرح العام المرتقب لشركة «أنثروبيك»، وسط تساؤلات بشأن قدرة الشركات التكنولوجية على المحافظة على معدلات النمو المرتفعة.

في المقابل، اتجهت الأسهم الأوروبية نحو تحقيق مكاسب، مستفيدة من انخفاض أسعار النفط وتراجع المخاوف المتعلقة بتكاليف الطاقة. وارتفع مؤشر كاك بنسبة 0.55 %، وداكس 0.31 %، وستوكس 0.27 %، فيما تراجع مؤشر فايننشال تايمز 0.29 %.

وتصدرت أسهم شركات الطيران والتكنولوجيا قائمة المستفيدين من تحسن المعنويات، إذ ارتفع سهم «لوفتهانزا» بنسبة 1.8%، و«إير فرانس - كيه إل إم» بنسبة 1.2% في التعاملات المبكرة، بينما صعد سهم «إنفينيون» بنسبة 3.1% بعد توقعات إيجابية لنمو إيراداتها خلال 2027.

وفي آسيا، أنهت بورصة طوكيو تعاملاتها على ارتفاع قوي، إذ قفز مؤشر «نيكاي 225» بنسبة 2.87%، مدعوماً بمكاسب قطاعات العقارات والبنوك والتكنولوجيا. وتصدر سهم «سوفت بنك» المكاسب بارتفاع بلغ 13.88%، فيما صعد سهم «فوروكاوا إلكتريك» بنسبة 9.85%، وارتفع سهم «ريزوناك» بنسبة 9.49%.