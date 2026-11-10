ديكا تطلق «لوريڤيا» وتخطط لمشاريع بـ3 مليارات درهم

أعلنت شركة «ديكا» إطلاق مجموعة «لوريڤيا»، التي تضم سلسلة مختارة من المشاريع السكنية الفاخرة، تنطلق بعشر وجهات أولى في دولة الإمارات وأسواق دولية، في خطوة تمثل مرحلة جديدة في مسيرة الشركة وتوسعها في قطاع العقارات الراقية. وكشفت الشركة، بالتزامن مع إطلاق المجموعة، عن أول مشاريعها تحت العلامة الجديدة، وهو مشروع سكني فاخر على الواجهة المائية في منطقة الزوراء بالإمارات، كما أعلنت عزمها إطلاق مشاريع جديدة تتجاوز قيمتها 3 مليارات درهم خلال الأشهر الستة المقبلة.

وقال عماد حق، الشريك المؤسس لشركة ديكا للتطوير العقاري، إن الفخامة الحقيقية لا تقتصر على القيمة المادية للمنزل، بل ترتبط بمدى انسجام مختلف عناصره لتوفير تجربة معيشية استثنائية، مشيراً إلى أن هذا المفهوم يشكل أساس توجهات مجموعة «لوريڤيا».

وتتوزع الوجهات العشر الأولى بين دبي ومناطق أخرى في دولة الإمارات، إلى جانب مواقع دولية مختارة، تشمل مشروعين في أوروبا، أحدهما مجمع فلل رئيس وسط بيئة جبلية. وتتنوع المشروعات المرتقبة بين الوجهات الحضرية والمواقع الساحلية والعناوين المطلة على الواجهات المائية، فضلاً عن مواقع تتميز بطبيعتها ومناظرها المفتوحة.

من جانبه، قال سعد حق، الشريك المؤسس للشركة، إن المشترين باتوا ينظرون إلى ما هو أبعد من العقار نفسه، ليشمل قرارهم طبيعة الوجهة وجودة التجربة وتفرد التصميم والقيمة طويلة الأجل للأصل، موضحاً أن طموح الشركة يتمثل في تطوير عناوين تلبي هذه التطلعات، مع الالتزام بمعايير انتقائية في اختيار المشروعات التي تحمل علامة «لوريڤيا».

ويشكل المشروع الأول للمجموعة في الزوراء باكورة هذه المحفظة، إذ يقع ضمن وجهة ساحلية تحيط بها أشجار القرم والممرات المائية والمساحات الطبيعية المفتوحة. ويضم المشروع تصميماً معمارياً راقياً وإطلالات بانورامية على الواجهة المائية، إلى جانب مرافق مخصصة للراحة والاستجمام والترفيه.

كما يوفر المشروع للسكان إمكانية الوصول المباشر إلى شواطئ الزوراء ومرسى اليخوت وملعب الغولف، فضلاً عن مجموعة من الوجهات الترفيهية في المنطقة، بما يعزز موقعه ضمن فئة المشروعات السكنية الفاخرة ذات الطابع الساحلي.

ويأتي إطلاق المجموعة والإعلان عن خطط المشروعات الجديدة ضمن استراتيجية الشركة لتوسيع حضورها في سوق العقارات الفاخرة، وتطوير محفظة متنوعة تجمع بين الوجهات المحلية والمشروعات الدولية.