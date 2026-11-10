185.8 مليون دولار أرباح «بنك السلام» في 9 أشهر بنمو 20.4%

أعلن بنك السلام عن تحقيق مستويات قياسية من الربحية خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مدعوماً بأرباح مستدامة، ومتانة مركز السيولة، والنمو المستمر لقاعدة رأس المال.

وارتفع صافي الأرباح العائدة لمساهمي البنك بنسبة 20.4% ليبلغ 185.8 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقارنة مع 154.3 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2025. تعكس هذه النتائج تركيز المجموعة المستمر على جودة أرباحها، حيث واصلت مصادر الإيرادات المستدامة من الأنشطة المصرفية الأساسية والعمليات الإقليمية دفع النمو في صافي دخل التمويل، وصافي الرسوم والعمولات، وحصة المجموعة من أرباح الشركات الزميلة. كما ارتفع الدخل من الصكوك بنسبة 19.1% ليصل إلى 232.3 مليون دولار، ونما صافي دخل الرسوم والعمولات بنسبة 16.6% ليبلغ 63.2 مليون دولار، ما أسهم بشكل إضافي في دعم نمو صافي الأرباح.

وارتفع صافي الأرباح العائدة لمساهمي البنك خلال الأشهر التسعة الأولى بأكثر من ثمانية أضعاف، مقارنة مع 21.4 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2020، محققاً معدل نمو سنوي مركباً بلغ 43.4%. وأسهم ارتفاع الأرباح في تحقيق عوائد أعلى للمساهمين، حيث ارتفع العائد على متوسط حقوق الملكية (ROAE) إلى مستوى قياسي بلغ 17.2%، مقارنة مع 16.4% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، فيما تحسن العائد على متوسط الأصول ليصل إلى 1.3%، مقارنة مع 1.1%. وعلى المدى الطويل، ارتفع العائد على متوسط حقوق الملكية بأكثر من أربعة أضعاف مقارنة مع مستواه البالغ 3.5% في عام 2020.

وواصلت المجموعة تنويع مصادر إيراداتها من خلال ASB Capital، منصة الاستثمار وإدارة الأصول التابعة للمجموعة. فخلال الفترة، وسّعت ASB Capital نطاق منتجاتها بإطلاق كل من صندوق ASB للسيولة وصندوق ASB Principal متعدد الأصول وصندوق ASB StepStone للتمويل الخاص. كما عززت حضورها في أسواق الدين، من خلال مشاركتها في سبع صفقات في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت بإجمالي حجم إصدارات بلغ 6.3 مليارات دولار.

وبلغ إجمالي الأصول بنهاية الربع الثالث 21.47 مليار دولار، بما يعكس استمرار تركيز المجموعة على تحسين توزيع الأصول ضمن الميزانية العمومية والمحافظة على جودتها. كما بلغت أصول التمويل 10.65 مليارات دولار، فيما ارتفعت ودائع العملاء لتصل إلى 14.58 مليار دولار، مدعومة بقاعدة تمويلية مستقرة ومتنوعة.

وواصلت المجموعة تعزيز قاعدة رأس مالها مع المحافظة على معدلات سيولة قوية، حيث ارتفعت حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك بنسبة 5.9% لتصل إلى 1.30 مليار دولار أمريكي كما في 30 سبتمبر 2026، مقارنة مع 1.23 مليار دولار في نهاية عام 2025. وفي انعكاس لقدرة المجموعة المستمرة على تعزيز رأس المال من خلال الموارد الذاتية، ارتفعت حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك بنسبة 74.4% مقارنة مع 744.7 مليون دولار بنهاية عام 2020.

وقال خالد بن مستهيل المعشني، رئيس مجلس إدارة بنك السلام: «يعزز الأداء القياسي لبنك السلام خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 مكانته كمجموعة مالية إقليمية رائدة، وهي مكانة رسختها النتائج الفعلية لا الطموحات. ومن خلال الاستفادة من مكامن قوتها الراسخة وتوظيف رأس المال في المجالات التي تحقق أعلى قيمة، نجحت المجموعة بفضل الله في تحسين جودة أرباحها وتعزيز توجهها الاستراتيجي. ومع اقتراب نهاية العام، نظل ملتزمين بالحفاظ على صلابة مركزنا المالي وتحقيق عوائد مستدامة لمساهمينا».

ومن جانبه، قال رفيق النايض، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك السلام: «حقق بنك السلام ولله الحمد تقدماً مطرداً في ظل المتغيرات الإقليمية. وتظل أولوياتنا منصبّة على تعزيز كفاءة الميزانية العمومية وتوسيع مصادر الدخل عبر الخدمات المصرفية وإدارة الأصول والتأمين التكافلي، إلى جانب حضورنا في الأسواق الإقليمية. وسنواصل التركيز على التنفيذ وكفاءة تخصيص رأس المال، بالتوازي مع استمرار تطوير نموذج الأعمال المتنوع للمجموعة».