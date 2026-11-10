«بي جي بي» الصينية تعزز حضورها في الإمارات بمشاريع وشراكات استراتيجية

أبرزت شركة «بي جي بي» (BGP) التابعة لشركة البترول الوطنية الصينية، خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر «أديبك 2026» في أبوظبي، دورها المتنامي في قطاع الاستكشاف الجيوفيزيائي بالإمارات، مستندة إلى سجل من المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها بالتعاون مع شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وفي مقدمتها أكبر مشروع للمسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد البري والبحري المتواصل في العالم.

ورفعت الشركة شعار «التركيز على خلق القيمة وتقديم حلول جيوفيزيائية ذكية ومتكاملة للعملاء»، مستعرضة قدراتها في خدمات المسح الجيوفيزيائي عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة. وتعود شراكة الشركة مع «أدنوك» إلى عام 2017، قبل أن تفوز في عام 2018 بعقد تنفيذ مشروع المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد البري والبحري، الذي وُصف بأنه الأكبر من نوعه عالمياً.

وحصلت الشركة في نوفمبر 2024 على عقد من «أدنوك» لتوسعة المشروع، في خطوة تدعم زيادة كفاءة عمليات الاستكشاف والإنتاج، إلى جانب تعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني من خلال برنامج القيمة الوطنية المضافة (ICV).

وخلال السنوات الماضية، نفذت «بي جي بي» 26 مشروعاً للاستكشاف البري في دولة الإمارات، ما أسهم في حصولها على تصنيف «المقاول المتميز» من «أدنوك»، في مؤشر إلى تنامي الثقة بقدراتها التقنية وخبراتها التشغيلية في السوق الإماراتية.

وفي جناحها بـ«أديبك»، عرضت الشركة مجموعة من التقنيات والمعدات المتقدمة التي جرى اختبارها ميدانياً، من بينها مركبة المصدر الزلزالي «واي سورس» (Wi-Source)، والكلب الروبوتي للفحص الذكي، والطائرات المسيّرة لمراقبة جودة البيانات الزلزالية، إضافة إلى أنظمة الاستشعار بالألياف الضوئية الموزعة. كما نظمت ثمانية عروض تقنية متخصصة قدمها خبراء من الصين وعدد من الدول الأخرى.

وركزت العروض على أحدث التطورات في مجالات المسح الزلزالي البري والبحري، والتفسير الجيوفيزيائي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والتصوير بالموجة الكاملة، وتقنيات الألياف الضوئية، والعقد البحرية، إلى جانب تطبيقات المسح الجيوفيزيائي في مشاريع الطاقة الجديدة.

وأكدت الشركة أنها تواصل تطوير حلول أكثر ذكاءً وكفاءة واستدامة لقطاع الاستكشاف، مستفيدة من تقنيات متقدمة تشمل المسح واسع السمت وعالي الكثافة، وبرمجيات «GeoEast»، ومعدات «INOVA»، بما يمكنها من العمل في البيئات البرية والبحرية المعقدة والأعماق السحيقة.

وترى «بي جي بي» أن مشاركتها في «أديبك 2026» تمثل منصة لتعزيز التعاون مع «أدنوك» وشركات الطاقة في المنطقة، ودعم جهود الإمارات في رفع كفاءة استكشاف وإنتاج النفط والغاز، بالتوازي مع مسارات التحول في قطاع الطاقة.