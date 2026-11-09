البورصات العالمية تنتفض.. وموجة صعود تعبر القارات

سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفاعات قوية الاثنين، مع انتعاش شهية المستثمرين للمخاطرة، مدعومة بالتراجع الحاد في أسعار النفط، وتزايد الآمال بشأن تهدئة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، رغم الضغوط التي تعرض لها سهم «إنفيديا».

وعززت الأسهم الأمريكية مكاسبها في تعاملات أولى جلسات الأسبوع، مدعومة بتراجع أسعار النفط وصعود شركات التكنولوجيا، في محاولة للتعافي من التقلبات الحادة التي شهدتها «وول ستريت» خلال الأسبوع الماضي. وارتفع مؤشر داوجونز الصناعي بنسبة 2.19 % وقفز 1120 نقطة، وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 2.31 %، وتقدم مؤشر ناسداك بنسبة 2.50 %.

وواصلت سوق الأسهم الأمريكية موجة التعافي التي بدأت الجمعة الماضية، بعد الاضطرابات واسعة النطاق التي عصفت بالسوق على خلفية المخاوف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي عقب فوز الديمقراطيين بالأغلبية في الكونجرس.

ورغم هذا التعافي، لا تزال المخاوف قائمة بشأن احتمال فرض قيود تنظيمية أكثر صرامة على إنشاء مراكز البيانات واستهلاك الطاقة وتكاليف التطوير، بما قد يؤدي إلى إبطاء طفرة الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وتتجه الانظار هذا الأسبوع إلى نتائج أعمال عدد من الشركات المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي، من بينها «كورويف» و«سيسكو» و«أبلايد ماتيريالز»، إلى جانب بيانات تضخم أسعار المستهلكين والمنتجين.

كذلك انتعشت الأسهم الأوروبية بقوة مدعومة بموجة شراء واسعة قادتها أسهم البنوك وشركات الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا، وسط تراجع أسعار النفط وتجدد الآمال بشأن تهدئة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ما عزز شهية المستثمرين للمخاطرة بعد أسبوع اتسم بالتقلبات الحادة.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.26% إلى 656.52 نقطة، في انتعاش شمل معظم القطاعات الرئيسية، بينما صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 1.73% ليغلق عند 26,267.19 نقطة. وتقدم مؤشر فايننشال تايمز البريطاني بنسبة 0.78 %، وزاد مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 1.00 %.

وسجلت الأسهم اليابانية انتعاشاً قوياً بعدما قفز مؤشر «نيكاي 225» بأكثر من 1340 نقطة، مدعوماً بموجة مشتريات واسعة شملت أسهم التكنولوجيا والبنوك والسيارات، في أعقاب خسائر حادة تعرضت لها بورصة طوكيو خلال الأسبوع الماضي، وسط تجدد التفاؤل بشأن آفاق الاقتصاد العالمي.

وارتفع مؤشر «نيكاي» بنسبة 2.33 %، بما يعادل 1340.73 نقطة، ليغلق عند 58,775.50 نقطة، محققاً أول مكاسبه بعد خمس جلسات متتالية من التراجع، فيما صعد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 2.97% إلى 3818.16 نقطة.