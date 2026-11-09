«داو جونز» يربح 1100 نقطة ويتجه لصعود تاريخي

عززت الأسهم الأمريكية مكاسبها في تعاملات أولى جلسات الأسبوع، مدعومة بتراجع أسعار النفط وصعود شركات التكنولوجيا، في محاولة للتعافي من التقلبات الحادة التي شهدتها «وول ستريت» خلال الأسبوع الماضي. وارتفع مؤشر داوجونز بنسبة 2.14 % وقفز 1100 نقطة، وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 2.36 %، وتقدم مؤشر ناسداك بنسبة 2.36%.

وواصلت سوق الأسهم الأمريكية موجة التعافي التي بدأت الجمعة الماضية، بعد الاضطرابات واسعة النطاق التي عصفت بالسوق على خلفية المخاوف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي عقب فوز الديمقراطيين بالأغلبية في الكونجرس.

ورغم هذا التعافي، لا تزال المخاوف قائمة بشأن احتمال فرض قيود تنظيمية أكثر صرامة على إنشاء مراكز البيانات واستهلاك الطاقة وتكاليف التطوير، بما قد يؤدي إلى إبطاء طفرة الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وتتجه الانظار هذا الأسبوع إلى نتائج أعمال عدد من الشركات المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي، من بينها «كورويف» و«سيسكو» و«أبلايد ماتيريالز»، إلى جانب بيانات تضخم أسعار المستهلكين والمنتجين.