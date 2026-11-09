12 مليار درهم لتطوير منطقة أعمال ومكاتب في دبي

تستعد دبي لإرساء مفهوم جديد لمناطق الأعمال، حيث أعلنت شركة «إعمار» في هذا الصدد عن مشروع تطوير منطقة تجارية ومكتبية متكاملة بجوار دبي سكوير في قلب خور دبي، تمتد على مساحة 300 ألف متر مربع، وبقيمة تطويرية إجمالية تبلغ 12 مليار درهم. ومن المتوقع أن تصبح المنطقة واحدة من أكثر وجهات العمل ترابطاً وجاذبيةً وتميزاً على مستوى العالم. وسيعزز برج خور دبي الجديد، الذي يُتوقع أن يشكل معلماً عالمياً بارزاً، المكانة الدولية لهذه الوجهة ويمنحها حضوراً معمارياً استثنائياً.

وتتميز المنطقة بمحطتي مترو ترتبطان مباشرةً بالمباني المكتبية، إلى جانب مركز تسوق غير مسبوق، وأربعة فنادق، وثلاث حدائق حضرية، ومجمّع سكني يضم 200 ألف نسمة. وتتجاوز هذه الوجهة مفهوم المواقع المكتبية التقليدية، لتصبح مركزاً رئيساً للأعمال في المرحلة المقبلة من مسيرة دبي، ووجهةً تسعى كبرى الشركات إلى اتخاذها مقراً لها.

وقال محمد العبار، مؤسس «إعمار»: «ثمة وجهات تُطوَّر لممارسة الأعمال، وأخرى تُبنى لتحقيق الطموحات. وحين تسطّر دبي الفصل المقبل من مسيرتها، ستكون هذه الأبراج شاهدةً على ما يحمله من إنجازات».

وأضاف: لم تكن رؤيتنا تقتصر على تطوير منطقة مكتبية تقليدية، بل سعينا إلى إنشاء وجهة عالمية تلبي طموحات الشركات الرائدة من مختلف أنحاء العالم. ودبي سكوير يجسد هذه الرؤية، ليصبح العنوان الذي تطمح إليه الشركات الساعية إلى النمو والتميز.

يقع دبي سكوير في قلب خور دبي، وتحيط به مساحة تبلغ 300 ألف متر مربع من المرافق التجارية والمكتبية الراقية، لتشكل منطقة أعمال متكاملة، لا تقتصر رؤيتها على إنشاء مجموعة من المباني، بل تهدف إلى تقديم وجهة استثنائية تجسد طموحات دبي المستقبلية.

وتشكل المنطقة مركزاً جديداً للحيوية والنشاط في دبي، حيث يعكس مخططها العمراني رؤيةً متكاملة تتفرع فيها الطرق من ساحة «آيكون بلازا»، فيما تمتد مياه الخور المتلألئة غرباً، وتتوزع الممرات الخضراء بين مختلف أرجاء المشروع. ويتميز التصميم بترابط مختلف مكوناته، بما يجعل المنطقة نقطة التقاء رئيسة ضمن المخطط العمراني.

وتحيط الأبراج المكتبية بالساحة من مختلف الجهات، لتوفر وصولاً مباشراً إلى مركز التسوق ومحطات المترو والفنادق والحدائق والممشى. ويتيح هذا التكامل سهولة التنقل بين الاجتماعات والمرافق المختلفة، ويعزز التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، ضمن وجهة تجمع مختلف مقومات العمل والحياة العصرية.

ومن المتوقع أن يصبح برج خور دبي الجديد معلماً معمارياً عالمياً يجسد طموحات دبي ورؤيتها المستقبلية. وسيشكل البرج، إلى جانب دبي سكوير، عنصراً رئيساً في ترسيخ الهوية المميزة لمنطقة خور دبي وتعزيز مكانتها على المستوى الدولي. كما سيوفر للشركات التي تتخذ من المنطقة مقراً لها عنواناً مرموقاً ضمن وجهة تحظى بحضور عالمي، وبيئة مثالية لمواصلة النمو وتحقيق طموحاتها المستقبلية.

في حين تقع معظم مناطق الأعمال بالقرب من محطات المترو، تتميز هذه المنطقة بتكاملها المباشر مع شبكة المترو، حيث تخدمها محطتان ترتبطان بالمباني المكتبية عبر ممرات مكيفة. ويتيح ذلك للموظفين الوصول من محطات المترو إلى ردهات مكاتبهم بكل سهولة، دون الحاجة إلى استخدام مواقف السيارات أو انتظار سيارات الأجرة أو التعرض لحرارة الطقس خلال ساعات الظهيرة.

وتشكل محطة المترو الأيقونية في خور دبي معلماً معمارياً بارزاً، إذ تُعد أعلى محطة مترو في العالم، وتتميز بتصميمها الذي يضم هياكل ذهبية شاهقة ترتفع فوق مياه الخور. ويعكس التصميم الطابع الاستثنائي للمنطقة، ويمنح الشركات العاملة فيها عنواناً يعزز حضورها أمام العملاء والموظفين المحتملين والمستثمرين.

وتمتد شبكة النقل لتشمل مختلف أنحاء خور دبي، حيث يضم المخطط الرئيس ثلاث محطات مترو و17 موقفاً للحافلات ومساراً استكشافياً بطول 7 كيلومترات، بما يعزز الترابط بين مختلف مرافق المنطقة. وتوفر هذه المنظومة خيارات تنقل مريحة تتيح للموظفين الوصول إلى مكاتبهم من مختلف أنحاء دبي دون الحاجة إلى استخدام سياراتهم الخاصة.

ويقدم دبي سكوير مفهوماً جديداً لمراكز التسوق العالمية، يتجاوز تجربة الزيارة التقليدية ليصبح جزءاً متكاملاً من الحياة اليومية في المنطقة. ويتميز المشروع بتقنياته المتطورة وتصميمه الذي يواكب تطلعات المستقبل، حيث يجمع متاجر العلامات التجارية العالمية الرائدة ومرافق الضيافة والترفيه تحت سقف معماري مميز، يتألف من هياكل ذهبية مستوحاة من الأصداف وتغمرها الإضاءة الطبيعية.

وعلى خلاف مراكز التسوق التقليدية المغلقة، يمتد دبي سكوير ليتكامل مع النسيج العمراني المحيط، حيث تتصل شوارعه الواسعة مباشرةً بالمناطق المكتبية، مما يتيح للموظفين سهولة الوصول إلى المطاعم ومتاجر العلامات التجارية الرائدة والمرافق المختلفة، سواء خلال استراحة الغداء أو لعقد اجتماعات العمل.

ويضم المشروع:

• تجربة تسوق تتيح الشراء مباشرةً من السيارة، بما يوفر أعلى مستويات الراحة والسهولة.

• مفهوماً مبتكراً للتسوق في الهواء الطلق، يحقق التكامل بين مركز التسوق والمناطق الحضرية المحيطة.

• مداخل ومخارج متعددة تضمن سهولة الوصول وتوفر تجربة استقبال مريحة.

• مبادرات مستدامة تشكل جزءاً أساسياً من تصميم المشروع ومكوناته.

• اتصالاً مباشراً بساحة آيكون بلازا، التي تشكل المركز الرئيسي للفعاليات والتجمعات في المنطقة.

• اتصالاً مباشراً بمحطة المترو الأيقونية.

ويجمع دبي سكوير بين التسوق والمطاعم والترفيه والضيافة والمرافق السكنية والمكتبية، ضمن منطقة متكاملة تنبض بالحياة. وبالنسبة للعاملين فيها، يتجاوز دبي سكوير مفهوم الوجهة التجارية ليصبح جزءاً أساسياً من محيطهم اليومي.

وتتطلب بيئة الأعمال الناجحة أكثر من مجرد مساحات مكتبية، إذ تحتاج الشركات إلى منظومة متكاملة من المرافق والخدمات التي تدعم أعمالها وموظفيها. وهذا ما توفره منطقة خور دبي، من خلال مشروع متكامل يتميز بحجمه وتنوع مكوناته على مستوى عالمي.

فنادق تلبي احتياجات كبار المسؤولين التنفيذيين: تضم المنطقة أربعة فنادق تحيط بدبي سكوير مباشرةً، إلى جانب ثمانية فنادق موزعة ضمن المخطط الرئيسي. ويتيح هذا التنوع للضيوف من كبار المسؤولين التنفيذيين الوصول إلى فنادقهم والإقامة فيها، ثم التوجه سيراً على الأقدام إلى مقار الشركات وقاعات اجتماعات مجالس الإدارة.

حدائق ومساحات خضراء في مختلف أنحاء المنطقة: تضم منطقة الأعمال ثلاث حدائق رئيسية، ضمن منظومة متكاملة تشمل 15 حديقة وأربعة ممرات بيئية خضراء، إلى جانب مساحات مفتوحة تشكل 13% من إجمالي مساحة المخطط الرئيسي. وترتبط ساحة السدر وحديقة اللؤلؤ وحديقة كلاود غيت وحديقة البحيرة وغيرها عبر محاور خضراء وتجارية، بما يحقق التكامل بين مركز التسوق والشوارع والمرافق المحيطة.

مجمّع سكني يستوعب 200 ألف نسمة: تحيط بمنطقة الأعمال أكثر من 200 برج سكني، تضم 75,500 وحدة سكنية، فيما تقع قطع الأراضي السكنية على بُعد خمس دقائق فقط سيراً على الأقدام من مركز التسوق. وتتيح هذه البيئة المتكاملة للموظفين السكن بالقرب من مقار عملهم، مع الاستفادة من مجموعة واسعة من المرافق الخدمية، تشمل سبع مدارس و14 حضانة ومستشفيين و25 عيادة و11 مسجداً وأكثر من 70 متجراً لخدمة المجتمع.

واجهة مائية استثنائية. تمتد الواجهة المائية على طول الخور، وتضم ممشى بطول 4.5 كيلومترات وشاطئاً حضرياً بطول 600 متر، وتحتضن 450 نوعاً من النباتات والحيوانات، إلى جانب إطلالات تُعد من الأكثر تميزاً على أفق وسط مدينة دبي.

ويجمع الموقع المثالي لمقار الأعمال بين سهولة الوصول وتكامل المرافق وجودة الحياة، وهي المقومات التي توفرها منطقة دبي سكوير للأعمال. فمن وسائل النقل المتاحة مباشرةً، ومركز التسوق العالمي، إلى الفنادق المخصصة لاستقبال ضيوف الشركات، والحدائق والمساحات الخضراء، والمجمّعات السكنية المتكاملة، والواجهة المائية التي توفر خيارات متنوعة لقضاء أوقات المساء، تقدم المنطقة بيئة عمل متكاملة، تتميز بإطلالات استثنائية على أفق دبي العمراني، بما يعكس حجم الطموحات والإنجازات التي تحتضنها.

وفي حين تتنافس مناطق الأعمال الأخرى لاستقطاب المستأجرين، ستتمتع منطقة دبي سكوير للأعمال بمكانة تتيح لها اختيار الشركات التي تتخذ منها مقراً لها. ولن يقتصر انتقال الشركات الرائدة إليها على استئجار المساحات المكتبية، بل سيمثل فرصة لتكون جزءاً من المرحلة المقبلة من مسيرة النمو والتطور في دبي.