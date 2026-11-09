750 ضيفاً و300 شركة يجتمعون في دبي لمناقشة الفرص الاستثمارية

يستعد «منتدى ملكوت للأعمال 2026» لحضور أكثر من 750 ضيفاً، وما يزيد على 300 شركة في قاعة «سكاي بابل»، بفندق ميدان في دبي يوم 25 نوفمبر 2026، حيث يمثل الرؤساء التنفيذيون وأعضاء مجالس الإدارة نحو 60 في المائة من إجمالي الحضور.

ويجمع المنتدى، الذي يُعقد على مدار يوم واحد، نخبة من كبار القادة والمسؤولين التنفيذيين من قطاعات الخدمات المصرفية، والتجارة، والتأمين، والخدمات اللوجستية، والصناعة، وذلك عبر خمسة مسارات رئيسية، تشمل: المالية، والمخاطر، والذكاء الاصطناعي، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا.

تأتي نسخة عام 2026 عقب النجاح، الذي شهدته النسخة الافتتاحية للمنتدى، وبنطاق أوسع، وأجندة أكثر تركيزاً، ويستعد المنظمون لاستضافة أكثر من 25 متحدثاً من خبراء القطاع، وما يزيد على 20 شريكاً، مع توقعات بالوصول إلى أكثر من 200 ألف مستخدم عبر المنصات الرقمية؛ ما يتيح للشركاء فرصاً أوسع للتواصل والتفاعل، وتعزيز الحضور المؤسسي، وتشمل المحاور الرئيسية، التي ستتم مناقشتها في هذه النسخة: مرونة الأعمال، والتحديات الجيوسياسية، والابتكار، ومستقبل التجارة العالمية.

وفي هذا السياق قال أليكس دولغوبولوف، الرئيس التنفيذي لمنتدى ملكوت للأعمال 2026: «يتخذ قادة الأعمال قرارات مصيرية تحت ضغوط مستمرة، وعبر الحدود، وسط مستويات غير مسبوقة من عدم اليقين، وقد تأسس «منتدى ملكوت للأعمال» لجمع الشركاء في مكان واحد، بهدف الخروج بقرارات مدعومة برؤى دقيقة، وتحويل النقاشات إلى فرص استثمارية حقيقية، وستكون نسخة عام 2026 أكثر توسعاً وطموحاً لتحقيق تأثير ملموس، ونحن فخورون بتنظيمها في دبي، التي تُعد ملتقى عالمياً للتجارة».

يرتكز البرنامج على دراسات حالة واقعية ونقاشات صريحة، وستتناول جلسات التمويل كيفية حماية الشركات للسيولة النقدية في ظل الضغوط، وتحويل المشاريع عالية المخاطر إلى مشاريع قابلة للتمويل، في حين يناقش مسار المخاطر تأمين تغطيات مخاطر العنف السياسي والحرب وسط النزاعات القائمة، والبدائل المتاحة للشركات عندما تحجم أسواق التأمين عن تحمل المخاطر. وستبحث جلسات الذكاء الاصطناعي في وفورات الذكاء الاصطناعي، التي انعكست على الأرباح والخسائر، والانتقال من مساعدي الذكاء الاصطناعي إلى الوكلاء، وما يرفض القادة أتمتته. وسيتناول مسار الخدمات اللوجستية إعادة توجيه العمليات أثناء النزاعات، ومسألة من يتحمل تكلفة المرونة، في حين سيغطي مسار التكنولوجيا التوسع في الأسواق المجزأة، وتحديث الأنظمة الأساسية دون تعطيل العمليات اليومية.

وإلى جانب الجلسات الرئيسية سيحظى المشاركون بفرصة حضور حفل استقبال للتواصل، ومنصة لعرض الشركاء، واستوديو بودكاست حي، وضيافة لكبار الشخصيات، فضلاً عن تجربة عشاء مسائية، ومشروبات ترحيبية، كما ستوفر المقصورات الخاصة المطلة على مضمار «ميدان» بيئة حصرية للشركاء لعقد اجتماعات غنية بالفائدة مع العملاء والشركاء المحتملين.