سوق المنازل الذكية في الإمارات يقود نمواً متسارعاً للأجهزة الروبوتية

تشهد سوق الأجهزة المنزلية الذكية في دولة الإمارات نمواً متسارعاً مدفوعاً بارتفاع معدلات تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، إلى جانب تزايد الطلب على الحلول التي توفر الوقت وتعزز جودة الحياة. ومع انتشار المنازل الذكية وارتفاع الاعتماد على التطبيقات المتصلة بالهواتف الذكية، باتت أجهزة التنظيف الروبوتية من أسرع الفئات نمواً في قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية، خاصة مع تركيز الشركات العالمية على طرح حلول أكثر استقلالية وقدرة على التكيف مع احتياجات الأسر الحديثة. وفي ظل هذا التوجه، تواصل الشركات المتخصصة توسيع حضورها في أسواق الدولة والمنطقة عبر تقديم تقنيات متقدمة تجمع بين التنظيف الآلي والملاحة الذكية والتشغيل المدعوم بالذكاء الاصطناعي، بما يواكب مكانة الإمارات كأحد أكثر الأسواق تبنياً للتقنيات الحديثة في المنطقة.

وفي هذا الإطار، أعلنت شركة «ناروال» (Narwal) المتخصصة في تقنيات التنظيف المنزلي الذكي، إطلاق مكنستها الروبوتية «فلو 2» في الإمارات والبحرين، ضمن توسع إقليمي يشمل طرح ثلاثة طرز جديدة، هي «فلو 2» و«فريو 20» و«فريو 20 إيدج»، على أن تمتد عمليات التوزيع إلى قطر وسلطنة عُمان والكويت خلال الأسابيع المقبلة.

وتعتمد المجموعة الجديدة على تقنية المسح «فلو ووش» (FlowWash)، التي تستخدم تدفقاً متجدداً للمياه خلال تنظيف الأرضيات، فيما يركز الطراز «فلو 2» على دمج تقنيات المسح والشفط والملاحة الذكية، بهدف رفع كفاءة التنظيف وتقليل تدخل المستخدم في أعمال الصيانة اليومية.

ويتميز الجهاز بنظام مسح يعتمد على شريط متحرك يضغط على الأرض بقوة 12 نيوتن، مع 16 فوهة توزع المياه المسخنة إلى 60 درجة مئوية، بما يتيح تنظيف أداة المسح أثناء التشغيل والحد من انتقال المياه المستخدمة إلى أسطح الأرضيات. كما يوفر قوة شفط تصل إلى 31 ألف باسكال، ونظاماً لاستشعار السجاد يرفع أداة المسح بمقدار 12 مليمتراً عند الانتقال إليه.

وفي مجال الملاحة، زودت «ناروال» الجهاز بنظام «VLM OmniVision»، الذي يجمع كاميرتين ملونتين بدقة 1080p مع نظام التشغيل الذاتي «NarMind Pro 2.0»، لتمكينه من التعرف إلى مجموعة من الأغراض المنزلية، مثل الكابلات والأثاث ومستلزمات الحيوانات الأليفة، وتعديل مسار التنظيف وفقاً للعوائق المحيطة.

وتشمل المزايا أيضاً إعدادات مخصصة للمنازل التي تضم حيوانات أليفة وأطفالاً صغاراً، إلى جانب أدوات تحكم عبر التطبيق تتيح تحديد تفضيلات التنظيف وإنشاء خرائط للأرضيات.

وتضم محطة القاعدة دورة تنظيف ذاتي بدرجة حرارة تصل إلى 100 درجة مئوية، ونظاماً لتوزيع المنظفات وتجفيفاً بالهواء الساخن. كما تبلغ سعة كيس جمع الغبار 2.4 لتر، وتقول الشركة إنه يمكن أن يستمر حتى 120 يوماً قبل استبداله، وفقاً لمعدل الاستخدام.

وقال جونبين تشانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «ناروال»، إن الشركة تركز على تطوير تقنيات تجعل أعمال التنظيف المنزلي أكثر سهولة، وتحد من الوقت الذي يقضيه المستخدمون في الصيانة الروتينية.

ويستخدم طرازا «فريو 20» و«فريو 20 إيدج» تقنية «فلو ووش» أيضاً؛ إذ يجمع الأول بين المسح بالشريط المتحرك والتنظيف بالماء الساخن، فيما يتضمن الثاني مزايا إضافية لتحسين التنظيف بمحاذاة الجدران وحواف الغرف.