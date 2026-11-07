«إكس بينغ» ‎و«غلف ستار موتورز» تعرضان طرازين جديدين في دبي

كشفت «إكس بينغ» عن ملامح المرحلة المقبلة من نموها في الشرق الأوسط خلال فعالية في دبي، حيث استعرضت المزيد من منتجاتها وتقنياتها ومنظومتها الأوسع للذكاء الاصطناعي المادي في منطقة تعتبرها سوقاً استراتيجية رئيسية. ومع نهاية العام الجاري، تعتزم الشركة استكمال دخول الأسواق الست لدول مجلس التعاون الخليجي، وفي 2027 تستهدف توسيع حضورها إلى أكثر من 20 دولة ومنطقة في الشرق الأوسط وأفريقيا، عبر شبكة تضم ما لا يقل عن 100 منفذ للبيع والخدمة، بما يغطي أكثر من 90 % من أسواقها الرئيسية للسيارات الكهربائية.

وقال الدكتور براين جو، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس «إكس بينغ»: يجمع الشرق الأوسط بين الإقبال على تبنّي التقنيات الجديدة وبعضٍ من أكثر الخطط طموحاً في العالم بشأن أساليب العيش والتنقل مستقبلاً، وهو ما يجعله سوقاً مهمة لشركة «إكس بينغ». ونبدأ بتقديم مركبات وتقنيات صُمّمت لتلائم واقع المنطقة، من المسافات الطويلة إلى درجات الحرارة الشديدة. لكن طموحنا يتجاوز ذلك بكثير؛ فمع تعزيز حضورنا هنا، نتطلع إلى تقديم المزيد من قدرات «إكس بينغ» في مجال الذكاء الاصطناعي المادي إلى الشرق الأوسط، بما يشمل المركبات الذكية وسيارات الأجرة ذاتية القيادة والروبوتات الشبيهة بالبشر والسيارات الطائرة.

وقال طارق بدران، مدير العلامة التجارية لشركة «إكس بينغ» في الإمارات: أظهرت فعالية ليلة العلامة التجارية في دبي مدى التقدم الذي أحرزته «إكس بينغ» في الشرق الأوسط، وحجم طموحاتنا للمضي قدماً. ويتوقع العملاء هنا أفضل ما يمكن أن تقدمه سياراتهم، وقد أظهر الإقبال على طراز GX، مع تسجيل 800 طلب مؤكد في الإمارات قبل بدء عمليات التسليم الأولى، تبنّيهم رؤيتنا للتنقل الذكي والمستدام. ومع تقنية كونبينغ لتمديد المدى، يمنح طرازا GX وG9L السائقين سلاسة القيادة الكهربائية دون القلق بشأن مدى القيادة، سواء في المدينة أو عبر الصحراء. وبالتعاون مع شركة «غلف ستار موتورز» وشركائنا في المنطقة، نعمل على بناء شبكة للمبيعات والخدمة وخدمات ما بعد البيع تمنح العملاء الثقة في كل مرحلة من مراحل امتلاك السيارة».

ويقدّم طراز GX وطراز G9L لعملاء الشرق الأوسط نموذجين مختلفين يرتكزان إلى أساس تقني مشترك للطرازات الرائدة. ويجمع كلاهما بين الفخامة والتكنولوجيا المتقدمة، بما يشمل شاشة عرض أمامية بالواقع المعزّز قياس 88 بوصة، وشاشة خلفية قياس 21.4 بوصة بدقة 3K، وتقنيات إلغاء الضوضاء، وثلاجات مدمجة مزدوجة المناطق بسعة 12.5 لتراً، ومقاعد بوضعية انعدام الجاذبية مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومكسوّة بجلد نابا الفاخر، مع وظائف التدفئة والتهوية.