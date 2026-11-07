171.2 مليار درهم تصرفات عقارية بأبوظبي في 9 أشهر

بلغت قيمة التصرفات العقارية في أبوظبي 171.26 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، عبر تنفيذ 38.483 معاملة، بنمو نسبته 76.1 % في القيمة و32.8 % في عدد المعاملات مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. وأظهرت بيانات مركز أبوظبي العقاري ارتفاع قيمة الاستثمارات الأجنبية في المناطق الاستثمارية بنسبة 131 % على أساس سنوي، لتصل إلى 86.11 مليار درهم، مستحوذة على 81 % من إجمالي قيمة الاستثمارات في تلك المناطق.

وبلغت استثمارات الأفراد غير المقيمين في القطاع العقاري بأبوظبي 17.22 مليار درهم خلال الفترة نفسها، متجاوزة بأكثر من الضعف إجمالي استثماراتهم المسجلة خلال عام 2025 بأكمله، والبالغة 8.2 مليارات درهم. وساهم مستثمرون من 121 جنسية في هذه الاستثمارات، وتصدرت المملكة المتحدة والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا قائمة الدول من حيث قيمة الاستثمار.

وعلى مستوى أداء السوق، ارتفعت قيمة معاملات البيع والشراء بنسبة 105 % لتصل إلى 119.33 مليار درهم، من خلال 23.749 معاملة، بزيادة 49.2 % في عددها مقارنة بـ 15.910 معاملة بقيمة 58.20 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من 2025.

كما ارتفعت قيمة معاملات الرهن العقاري بنسبة 30.2 % لتبلغ 45.92 مليار درهم، عبر تنفيذ 14.390 معاملة، بنمو 13.2 % في عدد المعاملات مقارنة بـ 12.706 معاملة بقيمة 35.26 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتصدرت جزيرة الريم المناطق من حيث قيمة التصرفات العقارية بإجمالي 29.86 مليار درهم، تلتها جزيرة الحديريات بقيمة 28.62 مليار درهم، ثم جزيرة السعديات بـ 18.69 مليار درهم، وجزيرة ياس بـ 13.4 مليار درهم، ومدينة زايد بـ 5.36 مليارات درهم. ومن المتوقع أن تستحوذ ست مناطق رئيسية على 77 % من المعروض العقاري الإضافي المتوقع حتى 2030، وهي جزيرة السعديات، وجزيرة الريم، وجزيرة ياس، ومدينة زايد، ومدينة خليفة، وجزيرة الحديريات.

وقال راشد العميرة، المدير العام لمركز أبوظبي العقاري: إن حجم الاستثمارات يعكس التزام الأفراد والشركات تجاه أبوظبي على المدى الطويل، مشيراً إلى أن المشترين يتطلعون إلى إنجاز المشاريع وفق الخطط المحددة، فيما تحتاج الشركات إلى مساحات تدعم نمو أعمالها، ويتطلع السكان إلى مجتمعات متكاملة تلبي احتياجاتهم على المدى الطويل.

وأضاف أن مسؤولية المركز تتمثل في ضمان توافق القواعد المنظمة للسوق مع هذه التطلعات، بدءاً من آليات بيع العقارات وصولاً إلى إدارة المشاريع بعد التسليم.

وفيما يتعلق بفئات التصرفات العقارية الأخرى، ارتفع عدد معاملات الهبة بنسبة 145 % ليصل إلى 76 معاملة، فيما زادت قيمتها الإجمالية بنسبة 389 % لتبلغ 440 مليون درهم. كما سجلت معاملات المساطحة والإيجار طويل الأجل 268 معاملة بقيمة إجمالية بلغت 5.57 مليارات درهم، بنمو 52.9 % في القيمة، رغم انخفاض عدد المعاملات بنسبة 18.7 % مقارنة بالفترة نفسها من 2025.

وعلى صعيد النشاط التنظيمي والمهني، سجل مركز أبوظبي العقاري 54 مشروعاً عقارياً جديداً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، فيما بلغ عدد المهنيين العقاريين المرخصين 3.677 مهنياً، بزيادة 32 % في عدد رخص المهن العقارية مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

كما أطلق المركز برنامجاً متكاملاً لتطوير مهارات الوسطاء العقاريين، يمثل منهجاً إلزامياً للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الوساطة العقارية، ليحل محل التدريب السابق. ويستهدف البرنامج تعزيز المعرفة التنظيمية للوسطاء، وتطوير قدراتهم الاستشارية، وترسيخ السلوك المهني، بما يدعم التزامهم بالمعايير المهنية المعتمدة في السوق العقاري بالإمارة.

وفي مؤشر الشفافية العقارية العالمي الصادر عن شركة «JLL» لعام 2026، تقدمت أبوظبي ثماني مراتب، من المركز 41 عالمياً في عام 2024 إلى المركز 33 في عام 2026، مسجلة 2.42 نقطة، لتنتقل من فئة الأسواق شبه الشفافة إلى فئة الأسواق الشفافة. كما حلت في المرتبة الثانية إقليمياً على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسجلت أكبر تقدم بين الأسواق التي شملها المؤشر عالمياً.