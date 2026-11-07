«الفطيم لكزس» تعزز حضورها في دبي

تواصل «الفطيم لكزس» توسيع حضور العلامة اليابانية الفاخرة في دبي، مستفيدة من النمو المتواصل لسوق السيارات الراقية، وتنوع احتياجات العملاء، والطلب على المركبات التي تجمع بين الفخامة والأداء والتكنولوجيا المتقدمة. وتستند الشركة إلى استراتيجية تقوم على تنويع الطرازات، وتعزيز خدمات البيع وما بعد البيع، وتطوير تجربة العملاء، إلى جانب التوسع في حلول التنقل الكهربائي والهجين.

وتعكس تشكيلة «لكزس» في السوق الإماراتية تحولاً لافتاً في قطاع السيارات الفاخرة، بعدما تجاوزت المنافسة حدود التصميم والأداء التقليديين، لتشمل كفاءة استهلاك الطاقة، وأنظمة السلامة الذكية، والاتصال الرقمي، وتجارب القيادة المصممة لتلبية متطلبات شرائح مختلفة من المستهلكين.

وتتمتع «الفطيم لكزس»، الموزع الحصري للعلامة في دولة الإمارات، بحضور تجاري وخدمي يشمل عدداً من الإمارات، بينما تشكل دبي إحدى الأسواق الرئيسية للعلامة، بفضل نشاطها الاقتصادي، وتنوع سكانها، واستقطابها المستمر للمستثمرين والمقيمين والزوار.

وتضم شبكة «لكزس» في دبي صالات عرض في شارع الشيخ زايد، ودبي فستيفال سيتي، ومجمع دبي للاستثمار، إلى جانب مراكز للخدمة والصيانة، بما يتيح للعملاء الوصول إلى مجموعة متنوعة من المركبات والخدمات الفنية. ويساعد هذا الانتشار في تعزيز التواصل مع العملاء في مناطق مختلفة من الإمارة، وتوفير خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار والصيانة الدورية، التي تمثل عنصراً أساسياً في قرار شراء السيارات الفاخرة.

كما تستفيد العلامة من خبرة مجموعة الفطيم في قطاع السيارات، وشبكتها التشغيلية، وقدرتها على تقديم حلول التمويل وخدمات المركبات المستعملة المعتمدة.

وتضم محفظة «لكزس» مجموعة واسعة من سيارات السيدان والمركبات الرياضية متعددة الاستخدامات، تتقدمها طرازات «إل إكس» LX600 وLX700h، التي تستهدف الباحثين عن الفخامة والرحابة والقدرات العالية، إلى جانب طرازات RX وNX وUX التي تلبي احتياجات الاستخدام العائلي واليومي.

وفي فئة السيدان، تواصل العلامة تقديم طرازات ES وIS وLS، مع تنوع في خيارات المحركات والتجهيزات، بما يعزز قدرتها على الوصول إلى شرائح مختلفة من العملاء.

وشهد أكتوبر 2026 محطة مهمة في مسيرة «الفطيم لكزس»، مع إطلاق أول طرازين كهربائيين بالكامل في السوق الإماراتية، هما RZ500e الرياضية متعددة الاستخدامات، وES500e السيدان الفاخرة، إلى جانب الجيل الجديد من ES350h الهجينة.

وتتميز RZ500e بقوة تبلغ 375 حصاناً، ومدى قيادة معلن يصل إلى 460 كيلومتراً للشحنة الواحدة، بينما توفر ES500e قوة تبلغ 338 حصاناً ومدى يصل إلى نحو 465 كيلومتراً، وفق اختبارات الشركة.

ولم يقتصر توسع «الفطيم لكزس» على المنتجات والخدمات التقليدية، إذ أطلقت الشركة في فبراير 2025 صالة عرض افتراضية تتيح استكشاف طرازات مختارة وتخصيصها وحجز تجارب القيادة والشراء أو الحجز إلكترونياً. وسجلت الصالة الافتراضية للعلامة 850 تفاعلاً خلال أول 30 يوماً من إطلاقها، في مؤشر على اهتمام العملاء بقنوات التسوق الرقمية.

وتتطلع «الفطيم لكزس» إلى توسيع خيارات السيارات الكهربائية والهجينة، إذ أشار جاك برنت، المدير الإداري للعلامة، إلى استهداف طرح مركبات هجينة قابلة للشحن الخارجي مطلع 2027، دون تحديد الطرازات أو الأسعار حتى الآن.

ويعكس هذا التوجه سعي العلامة إلى ترسيخ حضورها في دبي عبر الجمع بين فخامة السيارات اليابانية، والتنوع المتزايد في خيارات القيادة، والتكنولوجيا الحديثة، وشبكة خدمات متكاملة، بما يعزز قدرتها على المنافسة في سوق السيارات الفاخرة بالإمارة.