الصين تواصل شراء الذهب للعام الثاني على التوالي

عزّز البنك المركزي الصيني احتياطياته من الذهب في أكتوبر، ليمدّد سلسلة مشترياته المتواصلة إلى عامين، في وقت تراجع فيه سعر المعدن النفيس بنحو 7%، لينهي الشهر دون مستوى الدعم البالغ 4000 دولار للأوقية.

وارتفعت حيازات بنك الشعب الصيني من الذهب بمقدار 830 ألف أوقية في أكتوبر، أي ما يعادل نحو 25.8 طناً، وفق بيانات رسمية صدرت السبت، مسجّلة بذلك زيادة للشهر الرابع والعشرين على التوالي.

وكثّف البنك المركزي في الصين مشترياته خلال الأشهر الأخيرة مع تراجع أسعار الذهب، إذ بلغ إجمالي الكميات التي أضافها إلى احتياطياته خلال الأشهر العشرة الأولى من العام نحو 129 طناً.

وتصدّر بنك الشعب الصيني قائمة أكبر مشتري الذهب المُعلنين بين البنوك المركزية حول العالم خلال الربع الثالث من العام، وفق بيانات مجلس الذهب العالمي. وبلغ صافي مشتريات البنوك المركزية التي رصدها المجلس 321 طناً خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ الربع الأخير من عام 2024. ولا تزال هذه المشتريات تشكّل ركيزة أساسية لدعم أسعار الذهب في سوق تعاني من فتور النشاط.

ولامس الذهب أدنى مستوى له في عام خلال الشهر الماضي، وسجّل أكبر خسارة له في أكتوبر منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008. ورغم انتعاش أسعاره عقب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية التي جرت هذا الأسبوع، لا يزال المعدن النفيس منخفضاً بأكثر من 20% منذ اندلاع حرب إيران في أواخر فبراير.

وأجّج ارتفاع أسعار الطاقة التضخم، ودفع إلى تشديد السياسة النقدية، وهو ما يشكّل عادةً ضغطاً على الذهب الذي لا يدرّ عائداً.

وتؤثر حيازات بنك الشعب الصيني من الذهب في قرارات الشراء لدى الأسر الصينية، إذ أقبل كثير منها على شراء المعدن النفيس بأسعار ناهزت 4000 دولار للأوقية خلال أكتوبر، وسط توقعات بأن تسهم مشتريات البنك المركزي في دعم الأسعار على المدى الطويل.