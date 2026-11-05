«ملتي بانك»: تُشكّل مجلس إدارة «إكستشينج هولدينغ» بأغلبية إماراتية

أعلنت مجموعة ملتي بانك تشكيل مجلس إدارة بأغلبية إماراتية لشركة «ملتي بانك إكستشينج هولدينغ» MultiBank Exchange Holding، أول منصة للتداول بين البنوك في دول مجموعة بريكس والدول الناشئة، والتي تجاوز حجم تداولاتها نصف تريليون دولار أمريكي خلال أكتوبر 2026.

وأعلن نصر طاهر، رئيس مجلس إدارة الشركة، عن تشكيل المجلس الذي سيتولى الإشراف على عمليات منصة MultiBank Exchange وتوجيهها، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، ودعم النمو والتوسع الدولي، وتطوير الشراكات الاستثمارية والمالية على المستويين الإقليمي والعالمي، بما يتوافق مع الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.

وتُعد MultiBank Exchange، التابعة لمجموعة ملتي بانك، منصة للتداول بين البنوك، تقدم خدماتها للبنوك والمؤسسات المالية وصناديق التحوط والمكاتب العائلية ووسطاء المشتقات المالية.

وترتبط المنصة بأكثر من 30 من البنوك ومزودي السيولة من الفئة الأولى، وتصل أحجام التداول اليومية عبرها إلى 23 مليار دولار أمريكي (84 مليار درهم)، مع إتاحة التداول بأكثر من 250 عملة.

وتُعد المنصة الأولى عالمياً في مجال التداول بين البنوك التي تتيح التعامل بأزواج تتكون من عملتين من العملات غير الرئيسية، مع إمكانية تسوية المعاملات بالعملات التقليدية والأصول الرقمية.

ويعمل محرك مطابقة أوامر التداول فيها بزمن يبلغ 400 نانوثانية، ما يجعله الأسرع في تاريخ التداول بين البنوك. كما تُعد أول منصة للتداول بين البنوك توفر خدمات الائتمان والتسوية لجميع الأطراف المتعاملة معها.

وقال نصر طاهر، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة ملتي بانك: «يجمع تشكيل هذا المجلس خبرات ستسهم في توجيه مسيرة تطوير منصة MultiBank Exchange وتوسعها الدولي.

وأرحب بزملائي أعضاء مجلس الإدارة، فيما نعمل معاً على تعزيز الروابط بين المؤسسات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي ومجموعة بريكس وغيرها من الأسواق الناشئة والمنظومة المالية العالمية.

ونركز على تطوير البنية التحتية التقنية وبنية السيولة والتسوية التي تحتاج إليها هذه المؤسسات للمشاركة بفاعلية أكبر في الأسواق الدولية».

وتجمع منصة MultiBank Exchange بين السيولة المخصصة للمؤسسات المالية وخدمات التسوية من خلال الشركات التابعة للمجموعة والخاضعة للرقابة التنظيمية في أستراليا وسنغافورة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وتُعد أول منصة للتداول بين البنوك في الأسواق الناشئة تدعم تسوية المعاملات باستخدام الأصول الرقمية.