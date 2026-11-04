إطلاق الجيل الخامس من «بي إم دبليو إكس 5» الجديدة كلياً في الإمارات

كشفت مجموعة BMW الشرق الأوسط عن الجيل الخامس من سيارة BMW X5 الجديدة كلياً في الإمارات، بالتعاون مع وكيليها الحصريين وموزّعيها المعتمدين، شركة AGMC في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، وشركة أبوظبي موتورز في أبوظبي والعين. ويواصل الجيل الخامس من السيارة مسيرة هذه السيارة الرائدة في فئة سيارات الأنشطة الرياضية الفاخرة، مقدّماً للمرة الأولى خمسة خيارات لأنظمة الدفع، إلى جانب لغة تصميمية متجدّدة ومجموعة من الابتكارات المتقدّمة.

ويمثّل إطلاق الجيل الخامس امتداداً لمسيرة نجاح بدأت عام 1999، عندما أرست BMW X5 أسس فئة سيارات الأنشطة الرياضية الفاخرة، ووضعت معايير جديدة في عالم السيارات. ومنذ ذلك الحين، تواصل BMW X5 تطوير قدراتها مع كل جيل جديد، لترتقي بالأداء والفخامة والتقنيات الذكية إلى مستويات جديدة. واليوم، تقدّم BMW X5 الجديدة كلياً للعملاء في الإمارات تجربة قيادة استثنائية تجمع بين الراحة وتعدّدية الاستخدام التي تتميّز بها سيارات الأنشطة الرياضية الفاخرة.

وقال كريم كريستيان حريريان، المدير الإداري لمجموعة BMW الشرق الأوسط: يمثّل إطلاق الجيل الجديد من BMW X5 في الإمارات محطة مهمة في مسيرة مجموعة BMW الشرق الأوسط، وامتداداً لنجاح أحد أبرز طرازات العلامة التجارية وأكثرها تميّزاً. فمنذ طرحها للمرة الأولى عام 1999، نجحت السيارة في إرساء أسس فئة سيارات الأنشطة الرياضية الفاخرة، بفضل قدرتها على الجمع بين تعدّدية الاستخدام وديناميكيات القيادة الاستثنائية التي تشتهر بها BMW. واليوم، يواصل الجيل الخامس هذا الإرث العريق، إلى جانب ابتكارات رقمية جديدة تعزّز تجربة القيادة.