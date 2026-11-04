الأسهم العالمية تحتفل «على طريقتها» بنتائج انتخابات التجديد النصفي

داو جونز 2.89 % (ارتفاع)

ناسداك 1.90 % (ارتفاع)

ستاندرد آند بورز 1.75 % (ارتفاع)

داكس 2.22 % (ارتفاع)

كاك 1.96 % (ارتفاع)

ستوكس 1.82 % (ارتفاع)

فايننشال تايمز 1.79 % (ارتفاع)

نيكاي 1.42 % (تراجع)

سجلت بورصة «وول ستريت» مكاسب قوية مدفوعة بتفاؤل المستثمرين عقب فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلسي الكونجرس الأمريكي، وسط توقعات بتراجع حدة التوترات التجارية والسياسية. وقفز مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 2.89 % وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 1.90 %، وتقدم مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.75 %. وقادت أسهم التكنولوجيا والاستهلاك موجة المكاسب.

وارتفعت الأسهم الأوروبية بدعم من ​أسهم البنوك والطاقة النظيفة التي كانت من بين أكبر ‌الرابحين ​عقب فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلسي الكونجرس الأمريكي، في حين صعدت أسهم شركة نوفو نورديسك، المصنعة لعقار ويجوفي، وذلك بعد أن رفعت توقعاتها السنوية. وارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 2.22 %، وصعد مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 1.96 %، وتقدم مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 1.82 %، وزاد مؤشر فايننشال تايمز البريطاني بنسبة 1.79 %.

وكان قطاع البنوك من بين القطاعات الأفضل أداء، بعدما ارتفع بأكثر ‌من 2 % مع تحول المستثمرين إلى البنوك التي تركز على السوق المحلية، والتي كانت متخلفة عن أداء السوق الأوسع ‌نطاقا خلال معظم العام.

وكانت أسهم ⁠شركات الطاقة النظيفة، التي تحملت العبء الأكبر لسياسات ترامب، هي الأكثر ارتفاعاً. فقد صعد سهم فيستاس الدنماركية 5 %، وقفز سهم ​أورستد 7 %، وارتفع ⁠سهم نورديكس 4.7 %.

وفي طوكيو، قلص مؤشر نيكاي الياباني خسائره وارتفعت عائدات ​السندات الحكومية، بعدما دفعت تصريحات أقل حدة ‌مما ​كان متوقعاً أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المستثمرين إلى تصفية المراكز التي كانوا يحتفظون بها قبل بدء فرز الأصوات. وأغلق نيكاي منخفضاً بنسبة 1.42 %. وقال ماسايوكي كوجوتشي، المدير التنفيذي لصندوق الاستثمار ‌في شركة ميتسوبيشي يو.إف.جي لإدارة الأصول: كان المستثمرون قد استعدوا لأسوأ السيناريوهات فيما يتعلق برد فعل ترامب على خسارته في الانتخابات، وقاموا ‌ببيع الأسهم وشراء السندات.