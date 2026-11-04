«وول ستريت» تقفز بقوة بعد انتخابات الكونجرس.. و«داو جونز» يربح 1203 نقاط

سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفاعات قوية خلال تعاملات الأربعاء، مدفوعة بموجة تفاؤل واسعة في بورصة «وول ستريت»، عقب فوز الحزب الديمقراطي بالسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، ما عزز توقعات المستثمرين بتراجع حالة عدم اليقين السياسي والحد من التغييرات الحادة في السياسات الاقتصادية.

وقفز مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 1203 نقاط تعادل 2.30% ليصل إلى 52989.79 نقطة، فيما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.72 % إلى 7698.80 نقطة، وصعد مؤشر «ناسداك» المركب، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا، بنسبة 2.13% إلى 25912.39 نقطة.

وقادت شركات التكنولوجيا الكبرى موجة المكاسب، إذ قفز سهم «أمازون» بنسبة 7.1 %، وارتفع «ألفابت» 3.4 %، و«ميتا» 1.6 %، بينما صعد سهم «إيه إم دي» بنحو 4.8 %، مدعوماً بتوقعات إيجابية لنمو أعمال مراكز البيانات.

في المقابل، تعرضت أسهم شركات تشغيل مراكز البيانات لضغوط بيعية، وسط مخاوف من تشديد الرقابة على قطاع الذكاء الاصطناعي. وامتدت موجة التفاؤل إلى أسهم الطاقة النظيفة، بينما تراجعت أسهم شركات الدفاع مع توقعات بمواجهة خطط الإنفاق العسكري الأمريكي عقبات تشريعية. وتزامن صعود الأسهم مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل، في مؤشر على إعادة تموضع المستثمرين بعد الانتخابات.