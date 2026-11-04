من صناديق الاقتراع إلى شاشات التداول.. «وول ستريت» تحتفل بانتخابات التجديد النصفي

شهدت بورصة «وول ستريت» تحركات واسعة خلال تعاملات الأربعاء، مع تفاعل المستثمرين مع نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي والتي أسفرت عن فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، في انتكاسة سياسية للرئيس دونالد ترامب، وسط توقعات بأن يؤدي انقسام السلطة بين البيت الأبيض والكونغرس إلى تغييرات في مسار السياسات الاقتصادية والتنظيمية.

وسجلت العقود الآجلة لمؤشرات وول ستريت ارتفاعات قوية، إذ صعدت العقود المرتبطة بمؤشر «داو جونز» بنسبة 1.44%، وارتفعت عقود «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.04%، فيما زادت عقود «ناسداك 100» بنسبة 0.93%، مع ترحيب المستثمرين باحتمال تقييد التغييرات التشريعية الكبرى نتيجة التحول في موازين القوى السياسية.

جاء هذا التحسن بعد جلسة الثلاثاء التي شهدت أداءً متبايناً، حيث ارتفع «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.4% إلى 7568.92 نقطة، وصعد «ناسداك» بنسبة 0.8% إلى 25372.01 نقطة، بينما تراجع «داو جونز» بنسبة 0.4% إلى 51786.72 نقطة.

وفي أسهم التكنولوجيا، ارتفعت أسهم شركات كبرى، بينها «إنفيديا» و«أمازون» و«ميتا» و«ألفابت»، بينما قفز سهم «أدفانسد مايكرو ديفايسز» بنسبة 6.3% في تداولات ما قبل الافتتاح، بدعم توقعات إيجابية لنمو أعمال مراكز البيانات.

وفي أسواق الطاقة، تراجعت أسعار النفط وسط تقييم المستثمرين تداعيات الانتخابات على السياسة الأمريكية تجاه إيران، وآفاق التوصل إلى تسوية دبلوماسية للصراع في المنطقة. وانخفض خام برنت بنسبة 1.85% إلى 101.68 دولار للبرميل، فيما تراجع الخام الأمريكي بنسبة 1.82% إلى 94.34 دولاراً، مع انحسار بعض المخاوف المتعلقة بالإمدادات على المدى القريب.

وفي سوق السندات الأمريكية، ارتفعت أسعار سندات الخزانة، ما دفع عوائدها إلى الانخفاض، إذ تراجع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بنحو 4.7 نقاط أساس إلى 4.918%، فيما انخفض عائد السندات لأجل عامين بمقدار 3.7 نقاط أساس إلى 4.597%. وعكس هذا التحرك توقعات المستثمرين بأن تؤدي سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس إلى تقييد خطط الإنفاق والتخفيضات الضريبية الجديدة، بما قد يخفف الضغوط على الاقتراض الحكومي.

في المقابل، قفز الذهب بنسبة 2.2% إلى 4016.01 دولاراً للأوقية، مستفيداً من تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وسط إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بالنسبة نفسها إلى 4026.90 دولاراً.

وفي سوق العملات الرقمية، تعافت «بيتكوين» من تراجعها المبكر إلى نحو 75600 دولار، لترتفع بنسبة 1.3% إلى نحو 78300 دولار، فيما صعدت «إيثريوم» بنسبة 2%، مع تحسن شهية المخاطرة عقب ظهور نتائج الانتخابات. لكن العملات المرتبطة بترامب تعرضت لضغوط بيعية، إذ انخفضت عملة «ترامب» بنسبة 7.1%، وسط مخاوف من انعكاسات التحول السياسي على التشريعات المنظمة للأصول الرقمية.