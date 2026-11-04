نفط الهلال ودانة غاز تعلنان نجاح بيرل بتروليوم في إصدار سندات بـ 500 مليون دولار

أعلنت نفط الهلال وشركة دانة غاز، المشغّلتان المشتركتان لائتلاف بيرل بتروليوم، عن نجاح شركة بيرل بتروليوم المحدودة في إصدار سندات ذات أولوية مضمونة بقيمة 500 مليون دولار، بمعدل فائدة سنوي ثابت يبلغ 10.375%، تستحق في نوفمبر 2031.

وشهد الإصدار إقبالاً قوياً من المستثمرين المؤسسيين الدوليين، حيث بلغت طلبات الاكتتاب 1.7 ضعف حجم الإصدار، بمشاركة مستثمرين من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا.

وتحقق هذا النجاح رغم ارتفاع عوائد السندات في الأسواق العالمية، واستمرار المخاوف بشأن التضخم، وحالة عدم اليقين الناجمة عن التطورات الجيوسياسية في المنطقة، ما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في عمليات بيرل بتروليوم التشغيلية الراسخة وآفاق نموها على المدى الطويل.

وقال مجيد حميد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال والعضو المنتدب لمجلس إدارة دانة غاز: «يعكس نجاح إصدار هذه السندات ثقة المستثمرين الدوليين في بيرل بتروليوم ومستقبل قطاع الغاز الطبيعي في العراق. وبعد استكمال مشروع خورمور 250، نواصل التزامنا بتطوير حقلي خورمور وجمجمال، بما يعزز أمن الطاقة ويوفر إمدادات موثوقة منها لملايين السكان، ويدعم النمو الاقتصادي في العراق».

ومن جانبه، قال ريتشارد هول، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز: «يمثل نجاحنا في جمع تمويل بقيمة 500 مليون دولار أمريكي إنجازاً متميزاً في ظل التحديات الراهنة التي تواجه أسواق التمويل العالمية. وقد أتاح الإقبال القوي من المستثمرين زيادة حجم الإصدار، ومنح بيرل بتروليوم مرونة تمويلية تُمكّنها من إعادة تمويل سنداتها الحالية والمضي قدماً في تنفيذ المرحلة المقبلة من خطط نموها، بما يعود بالنفع على الشعب العراقي».

وسيتم توظيف عائدات الإصدار في إعادة تمويل السندات الحالية ذات الأولوية المضمونة لشركة بيرل بتروليوم، والبالغة قيمتها 350 مليون دولار أمريكي، وتمويل الترتيبات المطلوبة لاحتياطي خدمة الدين، ودعم مواصلة أعمال التطوير في حقلي خورمور وجمجمال، إلى جانب تمويل الاحتياجات العامة للشركة.