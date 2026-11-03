أداء متباين في «وول ستريت».. وتراجع جماعي في أوروبا بضغط المخاوف الجيوسياسية

تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات، وسط ارتفاع أسهم التكنولوجيا وتراجع الأسهم الصناعية، في وقت يترقب فيه المستثمرون نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، إلى جانب تقييم نتائج أعمال الشركات الكبرى وتطورات أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية. فقد ارتفع مؤشر «ناسداك» المجمع بنسبة 1.04 %، وصعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.58 %، فيما انخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.22 %.

وجاء تباين المؤشرات مع تعرض سهم «أبل» لضغوط بيعية، إذ تراجع بنحو 3.4% رغم إعلان الشركة نتائج فصلية تجاوزت التوقعات، بعدما حذرت من تأثير ارتفاع تكاليف رقائق الذاكرة في هوامش أرباحها خلال الربع الأخير من العام. وفي المقابل، تلقت الأسهم التكنولوجية دعماً من صعود سهم «إنفيديا» بنحو 3.1% خلال التعاملات المبكرة، ما ساعد على الحد من الضغوط التي تواجه المؤشرات الرئيسية.

وتراجع سهم «بالانتير» بنحو 4.2% رغم تحقيق نتائج مالية قوية، في إشارة إلى استمرار حساسية المستثمرين تجاه تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي، ومدى قدرتها على تحويل الاستثمارات الضخمة إلى أرباح مستدامة.

وتترقب الأسواق كذلك إعلان النتائج المالية لشركة «أدفانسد مايكرو ديفايسز» بعد الإغلاق، وسط توقعات بتحقيق إيرادات تبلغ 13.1 مليار دولار، وأرباح بنحو 2.4 مليار دولار. يأتي ذلك بعدما أنهت «وول ستريت» جلسة الاثنين على تباين، إذ ارتفع «داو جونز» بنسبة 0.4%، بينما انخفض «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.5%، وتراجع «ناسداك» بنسبة 1.1%. وتبقى تحركات الأسهم الأمريكية مرهونة بنتائج الانتخابات، وتطورات أرباح الشركات، واتجاه أسعار الطاقة، وسط توقعات باستمرار التقلبات خلال الجلسات المقبلة.

أما الأسهم الأوروبية فقد أنهت تعاملات الثلاثاء على تراجع جماعي، متأثرة بتجدد المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط، واستمرار الضغوط على أسهم التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب حالة الترقب التي تسيطر على المستثمرين قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، وسط تقييم نتائج أعمال الشركات الكبرى وآفاق أسعار الفائدة والنمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.34 %، وانخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.45 %، وهبط مؤشر ستوكس بنسبة 0.58 %، ونزل مؤشر فايننشال تايمز بنسبة 1.14 %.

وتعرضت أسهم شركات التعدين لضغوط بيعية مع تراجع أسعار النحاس، فيما امتدت الخسائر إلى قطاعات التجزئة والتكنولوجيا، في ظل تزايد الحذر تجاه تقييمات الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، عقب نتائج مخيبة للتوقعات لبعض شركات الحوسبة السحابية الأمريكية.