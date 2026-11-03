ارتفاع أسهم العظماء السبعة.. و«أبل» و«تسلا» تتخلفان عن الاحتفال

ارتفعت أسهم كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية المعروفة باسم «العظماء السبعة» خلال تعاملات الثلاثاء، وسط موازنة المستثمرين بين انخفاض أسعار النفط، واستمرار الحذر تجاه الذكاء الاصطناعي ونتائج أعمال «أبل».

وارتفع سهم «إنفيديا» بنسبة 2.66 %، وتقدم سهم «ميتا» بنسبة 2.21 %، وزاد سهم «مايكروسوفت» بنسبة 1.69 %، وارتفع سهم «أمازون» بنسبة 0.54 %، وصعد سهم «ألفابت» بنسبة 0.10 %، فيما تراجع سهم «تسلا» بنسبة 0.49 %، وانخفض سهم «أبل» بنسبة 2.81 %.

ويدقق المستثمرون بشكل متزايد في هوامش ربحية قطاع التكنولوجيا، خصوصاً في ظل مخاوف تعرض هوامش «أبل» لضغوط نتيجة ارتفاع أسعار مكونات الذاكرة.

ولا يزال الإنفاق الكبير الذي تخصصه شركات كبرى مثل «ألفابت» للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي مخاوف المستثمرين بشأن العوائد المستقبلية، لكن تأثير التراجع الحاد في أسعار النفط بفعل آمال التهدئة الجيوسياسية في الشرق الأوسط دعم أسهم «العظماء السبعة» في جلسة اليوم.