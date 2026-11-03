نفاد وحدات المرحلة الأولى من «أكورا» قبل الكشف الرسمي عن المشروع في دبي

كشفت شركة «كازا فيستا للتطوير العقاري» عن بيع جميع وحدات المرحلة الأولى من مشروعها السكني «أكورا – AQUORA» في جزر دبي، قبل حفل الكشف الرسمي عنه، معلنة طرح المرحلة الثانية أمام المشترين، في خطوة تعكس الإقبال الذي حظي به المشروع منذ بدء تسويقه.

ويبلغ حجم الاستثمار في المشروع 350 مليون درهم، وقد استضافت الشركة حفل الكشف الرسمي عنه في مدينة جميرا يوم 28 أكتوبر الماضي، بحضور أكثر من 800 شخص من المستثمرين والشركاء وممثلي وسائل الإعلام والضيوف، للاطلاع على تفاصيل المشروع ورؤية الشركة التطويرية.

ويمثل طرح المرحلة الثانية امتداداً للمبيعات التي حققتها المرحلة الأولى، ويتيح للمشترين فرصة الدخول إلى المشروع الذي يجمع بين التصميم المعماري المستوحى من حركة المياه ومجموعة من المرافق السكنية والترفيهية، ضمن موقعه في جزر دبي.

وتستند «كازا فيستا» في توجهها التطويري إلى خبرات عائلية في قطاعات التجارة والسلع والخدمات اللوجستية والبناء والعقارات، تعود إلى عام 2012، فيما أسهمت الاستثمارات العقارية الاستراتيجية منذ عام 2015 في بناء خبرات الشركة في اختيار المواقع وتقييم الأصول وتطوير القيمة طويلة الأمد.

وقال عبد الباسط موساني، رئيس مجلس إدارة «كازا فيستا للتطوير العقاري»، إن مشروع «أكورا» يجسد التزام الشركة بتطوير منازل ترتكز على جودة التجربة السكنية ومعايير التنفيذ، مشيراً إلى أن بيع وحدات المرحلة الأولى بالكامل قبل حفل الكشف الرسمي، والتفاعل الذي شهده الحدث، يمثلان محطة مهمة في مسيرة الشركة.

وأضاف أن الشركة تواصل التركيز على بناء الثقة من خلال الجودة، والعمل على تطوير مشاريع جديدة وتعزيز حضورها في سوق دبي العقارية على المدى الطويل.

ويقع مشروع «أكورا» على قطعة أرض تبلغ مساحتها 50 ألف قدم مربعة في جزر دبي، وتصل مساحته المبنية الإجمالية إلى 242 ألف قدم مربعة، ويضم 105 وحدات سكنية، إلى جانب ستة محال تجزئة مطلة على الواجهة البحرية.

ويستند التصميم المعماري للمشروع إلى فلسفة «الشكل يتبع الانسياب» (Form Follows Flow)، المستوحاة من حركة المياه وسكينتها، فيما يضم أكثر من 20 مرفقاً، من بينها مسبح إنفينيتي على السطح بطول 22 متراً، ومركز للياقة البدنية مجهز بمعدات «Technogym»، واستوديو لليوغا، وحديقة زن، وملعب للبيكل بول، إلى جانب خدمات الكونسيرج ومرافق استقبال السكان.

ومن المقرر تسليم المشروع خلال الربع الأول من عام 2028.

وفي إطار خططها التوسعية، تستعد «كازا فيستا» للإعلان عن مشاريع سكنية إضافية في دبي، دون الكشف عن تفاصيلها في الوقت الحالي، مؤكدة أن توجهها يرتكز على النمو المدروس وجودة البناء وتطوير منتجات عقارية تستهدف تلبية تطلعات المشترين في السوق السكنية بالإمارة.