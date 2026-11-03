إنجاز «كوندور فورتونا» في «مجان» بدبي لاند باستثمارات 120 مليون درهم

أعلنت شركة «كوندور للتطوير العقاري» إنجاز أعمال التطوير والبناء في مشروعها السكني «كوندور فورتونا» بمنطقة «مجان» في دبي لاند، باستثمارات تبلغ 120 مليون درهم، ليصبح المشروع سادس مشروعات الشركة السكنية المنجزة في دبي.

ويضم المشروع 85 شقة سكنية، تتنوع بين وحدات الاستوديو والشقق المكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم، فيما يصل إجمالي المساحة المبنية إلى 89.4 ألف قدم مربعة. ويتكون المبنى من طابق سفلي وأرضي وطابق منصة وخمسة طوابق سكنية، إضافة إلى طابق الروف.

وبإنجاز «كوندور فورتونا»، تصل القيمة الإجمالية لمحفظة المشروعات التي أنجزتها الشركة خلال العامين الماضيين إلى 750 مليون درهم، بحسب بيانات الشركة، التي أشارت إلى توفير نحو 500 وحدة سكنية فاخرة في دبي ضمن ثلاثة مشروعات أطلقتها خلال الفترة نفسها.

وقال فيديهيادهران سيفابراساد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، إن المشروع يمثل امتداداً لجهود «كوندور» في تطوير وحدات سكنية في دبي، مشيراً إلى أن الشركة سلمت 95% من وحدات مشروعيها الأخيرين قبل المواعيد المحددة.

وأضاف أن الشركة تركز على الالتزام بالجداول الزمنية وإدارة ظروف السوق بمرونة، مع المحافظة على معايير الجودة في مشروعاتها، معتبراً أن إنجاز «كوندور فورتونا» يعكس مستوى الكفاءة والالتزام في تنفيذ المشاريع.

وتضم قائمة المشروعات التي أنجزتها الشركة سابقاً «كونسيبت 7 ريزيدنسز» في قرية جميرا الدائرية، بقيمة 230 مليون درهم ويضم 141 وحدة سكنية، و«جولف لينكس 18» في مدينة دبي الرياضية، باستثمارات تبلغ 300 مليون درهم ويضم 256 شقة.

ويقع «كوندور فورتونا» في منطقة «مجان» ضمن دبي لاند، بالقرب من عدد من المحاور الرئيسية، تشمل شارع الشيخ محمد بن زايد وطريق العين وشارع الخيل، بما يتيح الوصول إلى وجهات رئيسية في الإمارة خلال مدد تتراوح بين 10 و30 دقيقة، وفقاً للشركة.

وتشمل الوجهات القريبة القرية العالمية و«آي إم جي عالم من المغامرات»، اللتين تبعدان نحو سبع دقائق بالسيارة، فيما يستغرق الوصول إلى وسط مدينة دبي ودبي مول ومطار دبي الدولي نحو 15 إلى 20 دقيقة.

وتقع «مجان» ضمن مجمع دبي لاند، وتجاور مناطق ومشروعات سكنية عدة، من بينها «البراري» و«ليفينج ليجندز» و«ذا فيلا». ويضم نطاق المنطقة وحدات سكنية ومساحات تجارية ومنافذ للتجزئة ومناطق خضراء وحدائق، بما يوفر مزيجاً من الاستخدامات السكنية والخدمية.