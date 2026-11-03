«فايننشال تايمز»: طموحات واضحة لـ «دي بي ورلد» في الارتقاء بـ«لندن جيتواي»

أكدت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية أن مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» لديها طموحات واضحة في الارتقاء بميناء «لندن جيتواي» والذي تستثمر فيه المجموعة نحو 3 تريليونات جنية استرليني. وذكرت الصحيفة في مقال لها أن لموقع الميناء أهمية في قطاع الخدمات اللوجستية، فمن يقف على منتصف أحد الرافعات الـ16 الضخمة فيع سيشاهد نهر التيمز يجري على أحد الجانبين، ومركز توزيع ضخم لسلسلة «تيسكو» يلوح في الأفق، فيما يجري بناء رصيف خامس للسفن التجارية، سيجعل الميناء قريباً أكبر ميناء حاويات في المملكة المتحدة.

وأضافت: استثمرت «موانئ دبي العالمية» 3 مليارات استرليني في المشروع منذ أن آل إليها بعد صفقة استحواذها على مجموعة الموانئ والعبارات «P&O» قبل 20 عاماً مقابل 3.9 مليارات جنيه. ويظهر حجم طموح المجموعة الإماراتية بمجرد الخروج من الطريق السريع «إيه 13» والمرور بمحاذاة بلدة ستانفورد لي هوب في مقاطعة إسكس، إذ يظهر مشروع تطوير على مساحة 1500 فدان.

وتابعت الصحيفة: كان «لندن جيتواي» رهان كبير على مقولة: «ابن وسيأتون». وفي هذه الحالة، كان على «موانئ دبي العالمية» إقناع شركات الشحن التي تسيّر خطوطاً عالمية بين آسيا وأوروبا بالرسو فيه بدلاً من «فيليكستو» أو «ساوثهامبتون». ورغم أن ميناء «تيلبوري» القريب على التيمز يتعامل مع بعض الحاويات، إلا أنه غير عميق بما يكفي لاستقبال أكبر سفن الحاويات في العالم. وقد اضطرت «موانئ دبي العالمية»، التي تدير محطة حاويات في ساوثهامبتون، إلى عكس مسار استمر 60 عاماً عن لندن. فقد بدأ تراجع أرصفة وموانئ لندن الداخلية في ستينيات القرن العشرين، بالتزامن مع التحول من شحن البضائع السائبة الجافة إلى استخدام الحاويات.